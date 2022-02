Suele decirse que unir los terrenos amorosos y laborales no es la mejor idea. No obstante, en la música tenemos algunos casos realmente conocidos. Uno de ellos es, sin duda, la inusual historia de amor entre Bruce Springsteen y su corista, Patti Scialfa.

Con esas mismas palabras la define El Jefe en su biografía, Born to Run: "es una historia inusual de dos personas que han estado girando en círculos una alrededor de la otra, tocándose tangencialmente y con cautela durante dieciocho años, antes de conectar".

Un matrimonio fracasado antes del definitivo

Antes de que surgiera esa conexión entre Bruce y Patti, se pasaron 18 años aparecieron y desapareciendo de sus respectivas vidas. El primer contacto fue en 1970, cuando ella, con 17 años, respondió a un anuncio para entrar en la banda. No tuvo suerte y tuvo que esperar 14 años, hasta 1984, cuando el autor de Born in the USA la invitó a unirse a la E Street Band.

A pesar de la evidente química que había entre los dos, Springsteen se casó con la actriz y modelo Julianne Phillips en 1985. Sin embargo, él no estaba preparado para lo que eso significaba: "Una vez más, el temor de "poseer" algo, de permitir que alguien entrase en mi vida, alguien que me amase, hacía sonar una miríada de campanas y silbatos y motivaba una feroz reacción. Me convertí en hipersexual, luego en asexual, sufrí múltiples ataques de ansiedad y pasé de una punta del gráfico de la miseria humana a la otra, mientras todo el tiempo trataba de ocultarlo. Estaba aterrado, pero no quería asustar a mi joven esposa".

Bruce Springsteen y Patti Scialfa durante un concierto, el 28 de febrero de 1988 / John Atashian/Getty Images

Como era de esperar, este matrimonio tenía todas las de perder. Mientras Julianne estaba fuera de Nueva Jersey debido a su trabajo como actriz, Bruce explica que "volvía gradualmente a mis antiguos hábitos, los bares y las salidas nocturnas, pero aquello no era vida matrimonial". Fue en uno de esos rodajes, en 1987, cuando "Patti y yo nos juntamos con la ostensible excusa de trabajar nuestros dúos". En 1989, el cantante puso fin a su enlace con la actriz.

"Tenía algo diferente que nunca antes había experimentado"

"Tras diecisiete años de encontrarnos esporádicamente, más de dos años trabajando juntos, flirteando en broma, llegó un momento en que miré a Patti y vi algo diferente, algo nuevo, algo que se me había escapado hasta el momento y que nunca antes había experimentado".

Los dos compañeros de banda se casaron en 1991. Él, con los 40 ya cumplidos y gran éxito mundial a sus espaldas. Ella, cuatro años menos y toda una carrera por delante. Su amor, sin embargo, era algo que mantendría a flote una relación llena de altibajos.

30 años después y tres hijos: amazona, músico y bombero

"Ambos estábamos destrozados en muchos aspectos, pero confiábamos en que, con trabajo, nuestros pedazos rotos volverían a encajar de una manera que podría crear algo factible, maravilloso. Y así fue. Creamos una vida y un amor para una pareja de forajidos emocionales. Esa similitud es algo que nos ata y nos une estrechamente".

Este romance ha cumplido el año pasado, en 2021, 30 años. En todo este camino, han formado una familia llena de trabajo y talento gracias a sus tres hijos. La más conocida de sus descendientes es Jessica Springsteen, amazona que ha ganado la plata por equipos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Evan James Springsteen, el mayor de los tres, es el único que ha seguido la estela musical de sus padres. Ya lo hemos visto sobre el escenario junto a ellos en más de una ocasión, pero el hecho de que esté alejado de las redes sociales hace complicado que conozcamos más sobre él.

Sam Ryan Springsteen, el más joven de la familia, logró hace tan solo 2 años su objetivo de convertirse en bombero. Sam pasó a formar parte en 2020 del cuerpo de bomberos de Jersey City, en Nueva Jersey, tras el juramento al que sus orgullosos padres asistieron.