Lo último en Dance 2021: Lost Frequencies, ACRAZE, y más

Siempre que nuestros DJs favoritos lanzan sus novedades musicales, el día acaba convirtiéndose en una fiesta. Sus temas son la banda sonora de nuestro día a día, consiguiendo cambiar nuestro humor por completo en cuestión de segundos.

En LOS40 Dance somos conscientes de ello, y es por eso por lo que hemos actualizado nuestra playlist de Lo último en Dance 2021. Artistas de la talla de Gabry Ponte, Lost Frequencies, Alesso, Katy Perry y ACRAZE, entre otros, no han podido faltar en nuestra lista.

Puedes escucharla en la sección Directo de la app de LOS40 Dance. ¡Dale al play y sumérgete en esta sesión de temazos!

Lo cierto es que entre los nombres que forman parte de la playlist leemos los de algunas leyendas de la EDM, como pueden ser Sam Feldt, Swedish House Mafia, Jonas Blue o Martin Garrix. Cada uno desde sus diferentes estilos han conquistado a millones de personas en todo el mundo y han escrito páginas en el libro de la historia de este género musical.

No te entretenemos más. Dale al play y disfruta de esta playlist. Recuerda que estaremos actualizándola frecuentemente, por lo que no dudes en visitarla a menudo para no perderte ni una novedad musical de tus DJs favoritos.