LOS40 estrena ‘Un día de mierda’, el tema central y gamberro del corto de Vanesa Romero y Emilio Esteban

Vanesa Romero es una vieja conocida de LOS40. Pasó unos cuantos años presentando vídeos musicales o repasando la lista de LOS40 en la tele. Luego se centró más en la interpretación y pasó a formar parte del elenco de Aquí no hay quién viva y después de La que se avecina.

Luego llegaron el teatro, los libros, los talent show culinarios y ahora la escritura y dirección de su primer corto. Está claro que se atreve con cualquier reto que se le ponga por delante. En esta nueva aventura está muy bien acompañada por su chico, el productor y músico Emilio Esteban.

Juntos han escrito y compuesto el tema central del corto, Un día de mierda, y tiene ese lado gamberro que inspira este título y que, desde la distancia, nos podría recordar a esos primeros temas de Hombres G. Un pop rock lleno de energía que nos hace levantarnos, gritar, liberarnos y contagiarnos de su buen rollo. Y con un pequeño guiño a la música urbana.

De este proyecto, cómo surgió, cómo lo han realizado y la música que le acompaña hemos hablado con sus protagonistas.

La última vez que hablamos fue por Música para Sara, tu segundo libro y primera novela, ¿qué valoración haces de la experiencia?

Vanesa: Fue un viaje increíble. Lo disfruté muchísimo y ahora uno de mis sueños es intentar hacer la peli y estamos en ello. Entre la música, el mundo de la escritura que siempre me ha acompañado desde pequeñita y ahora lo del corto, imagínate.

Y puesta a escribir, te estrenas como escritora y directora de un corto, ¿cómo surgió la idea?

Vanesa: Me gusta contar historias y uno de mis sueños era dirigir, hacer mi corto y seguir abriendo las puertas en ese sentido. Estoy emocionadísima con el corto, super contenta con el resultado. He logrado lo que quería, que el espectador pasase por diferentes estadios y emociones. Ya veremos a ver cómo arranca y va el recorrido porque vamos a pasar por muchos festivales tanto nacionales como internacionales. A mí el mundo tragicomedia me encanta y el corto tiene un punto gamberro y de ahí viene la canción. ¿Quién no ha tenido un día de mierda en su vida?

¿Qué es un día de mierda?

Vanesa: Depende de cómo se mire. A lo mejor para una persona es un día de mierda, pero si lo comparas con otra, lo mismo dices ‘lo mismo no era tanto un día de mierda’. De ahí surge que las protagonistas del corto, de Noelia y Leticia, van a descubrir lo que realmente es un día de mierda. Hay un punto reflexivo dentro del corto, gamberreo, te toca el corazón, un poco de todo.

Siempre has sido una persona con poco miedo para enfrentarte a nuevos retos, ¿cuál ha sido el mayor en este caso?

Vanesa: Dirigir a un equipo de más de 30 personas, ha sido algo como muy bestia para mí, pero estoy contenta. El día del rodaje fue un auténtico día de mierda a nivel climatológico. Pasamos por muchos estadios, las pobres actrices, frío, nieve… la semana de diciembre terrible de lluevas, nievas y un frío gélido, esa fue nuestra semana de rodaje, pero era perfecto para rodar Un día de mierda. Las cosas tienen porque tienen que pasar y el look que le ha dado al corto tenía que ser así. Me puede más la ilusión que el propio miedo.

Eres una persona que siempre se ha trabajo los temas de crecimiento personal. Desde esa perspectiva, ¿qué consejo le darías a alguien que pasa por un día de mierda?

Vanesa: Lo de los consejos es complicado porque también depende de las circunstancias. Lo que yo suelo hacer, es decir, ‘realmente, ¿qué puedo sacar positivo de esto?’. Detrás de cada día de mierda hay una lección. No me limito a quejarme, hago introspección y asumo que la situación es la que es, pero busco el lado positivo. Nuestras mentes tienen mucho, mucho trabajo y más ahora que hemos pasado unos años complicados.

El corto llega con una canción de mismo título. Emilio, ¿te tuvo que pedir que participaras en el proyecto o se lo pediste tú?

Emilio: Fue super atractivo el proyecto desde un inicio. Ella me empezó a contar su corto, tenía la idea planteada y como que empezamos juntos a empezar a formarlo. Primero empezamos por la canción, de hecho.

Vanesa: Fue en la cocina. Como tenemos el estudio en casa, se subió la guitarra. Teníamos que hacer la letra de la canción del corto y se puso a tocar, ‘¿esto te gusta?’.

Emilio: Ella había escrito una letra ya y dijo, ‘¿prueba a ponerle música a esto?’. Empezó a coger todo forma e hicimos la canción antes de que el corto estuviera rodado. Y la experiencia ha sido increíble. Yo fui uno más en el equipo de producción, era hasta el que llevaba la comida.

Vanesa: Ese día faltan manos.

Emilio: Nos lo pasamos super bien, pero fue duro.

Vanesa: Éramos una familia de 30 personas que estábamos todos a lo mismo. Era el mismo objetivo y daba igual el frío, la nieve, el huracán… al final del día salió el arco iris. El sitio es espectacular, la carretera a las afueras de Madrid. Tenía claro que otro protagonista más era la carretera y tenía que ser una carretera especial.

Claro, si hablamos de road trip, es más fácil entender vuestro rock en el tema central, ¿no?

Vanesa: Total.

Emilio: La banda sonora es muy original. Igual que las actrices van pasando por diferentes emociones, la banda sonora igual. Vanesa como directora es super exigente. Yo he trabajado para series, películas, publicidad y normalmente te mandan referencias y te dejan hacer, pero Vanesa ha estado encima todo el rato.

No sé si eso es bueno, Emilio.

Emilio: Buenísimo.

Vanesa: Yo de música entiendo lo que entiendo, pero sé si hay algo que me encaja o no y quiero controlar todo. Me traía propuestas, pero la música es un mundo aparte.

Emilio: Ella me decía, ‘yo veo aquí algo más abierto’… se expresaba con sus palabras y con eso lo llevas a un mundo musical y es lo bonito del trabajo en equipo. También ha habido momentos de tensión y ver cómo podíamos convencernos.

Vanesa: (risas) Ha sido un aprendizaje.

Esa exigencia, ¿te ha convertido en una directora maldita o quieren seguir trabajando contigo?

Emilio: Todos los que hemos trabajado con ella llegamos a la misma conclusión, es super super exigente y todo tiene que estar como ella diga…

Vanesa: … pero de buen rollo.

Emilio: Sí, sí. Además, estábamos rodando und ía complicado y era fácil que la gente se pudiera desviar y ella tenía muy buena mano derecho.

Vanesa: Soy exigente a la hora de trabajar mucho. Soy partidaria de un trabajo previo para llegar al día de rodaje con todo hecho y ya ese día dejo libertad porque ya tengo todo el pescado vendido. Yo creo que el trabajo sale mejor cuando tienes un equipo a gusto, contento, pero está rindiendo al cien por cien. Soy de hacer mucha piña y hacerles partícipes para que estén todos involucrados.

Y todas esas horas de trabajo, ¿también se trasladan al estudio y la banda sonora?

Emilio: Más que la banda sonora, la edición de sonido. Como el día era tan complicado, era super duro.

Vanesa: Hay una cosa buena y mala de tener el estudio abajo, que no desconectas nunca. El resultado para lo que yo quería es perfecto.

Emilio: Está todo super medido por Vanesa. Tenía que pasar por su aprobación siempre.

No te he preguntado si te habías planteado en algún momento cantar tú porque sé que la respuesta iba a ser negativa, pero, ¿tocar la guitarra? Te vi en verano con una en mano.

Emilio: Cuidado con lo de cantar que dice que no, pero va a haber una sorpresa. Es otra faceta de Vanesa que estamos descubriendo. Vanesa hace de todo.

Vanesa: No, no, no, voz no tengo. Sí es verdad que al final cuando estás trabajando con música el oído se va educando y logras entonar y hacer cosas que antes no hacías. Es fundamental para seguir trabajando componiendo con artistas. Pero no tengo voz.

Emilio: Se está lanzando también con el piano.

Vanesa: Tocar me relaja, vas escuchando sonidos, pero tampoco es algo que…tal vez en un futuro me ponga a dar clases, pero…

Beatriz Luengo siempre ha reivindicado el papel de la mujer en la composición, que no es habitual. Tú te has metido ahí, también en la dirección que tampoco es terreno habitual de las mujeres, ¿has influido para bien o para mal ser mujer?

Vanesa: Para nada, ha habido un apoyo unánime. Cuando llamé a la puerta de la productora, de Ídolo Films, lo leyeron y apostaron por mí. En ningún momento en el día de la grabación.

Emilio: Para nada, lo que decía Vanesa iba a misa.

Vanesa: Se están abriendo puertas y abriendo pasos y eso es lo importante.

Un día de mierda llega a ritmo de rock, ¿lo urbano lo has colado en algún momento?

Emilio: La verdad es que sí. En la canción hay una batería con un patrón urbano en la parte del solo al final. Eso fue idea de Jairo, un batería excepcional y fue un guiño a lo urbano y al pop rock comercial. Pero no, eso es puro rock puro y duro lo que tenemos ahí.

Vanesa: Es como que te da ganas de ‘uuuuu’, es muy pegadiza. Es un día de mierda, pero en rollo positivo, liberador. A gritarlo y disfrutar de la canción.

¿Siempre estuvo claro que ese grito iba a ser tuyo, Emilio?

Emilio: Como la compusimos así y ha gustado tanto así… de hecho, la teníamos con el primer estribillo y solo con eso a la gente le gustaba y dijimos, pues venga, vamos a acabarla.

Vanesa: Él siempre ha hecho sus discos más pop y es la primera vez que hace algo tan rock.

Emilio: Tengo dos discos más pop, country y el rock ha sido para mí la referencia para mí desde pequeñito y ahora, una canción rock que queda genial. Me encanta.

De hecho, es un rock muy gamberro y yo os veía una foto con David Summers y yo no sé si ha tenido algo que ver por ahí o no.

Vanesa: La verdad que super guay con David, estuvimos ahí con un proyecto con él y con Pedro Andrea, pero es verdad que Emilio, y esto me hizo mucha gracia, también trabajamos el tema vocal con él, no es lo mismo cantar pop que rock.

Emilio: Bueno, esa es otra faceta, la de directora de voz.

Vanesa: Al final es un poco a nivel interpretativo, que es lo que le intentaba transmitir como actriz. Intentar dar intención a las frases que se van cantando.

Emilio: Al principio, cuando me empezó a dirigir en canciones era como que la miraba y decía ‘¿en serio has descubierto otra faceta más?, no me lo puedo creer’.

Vanesa: Al final no deja de estar ligado.

Al final es de profesión mandona, Emilio.

Vanesa: (risas) Me acuerdo cuando iba al estudio y él estaba grabando sus temas, le iba proponiendo. Lo más importante es que el artista se sienta a gusto, en este caso, a nivel vocal. Lo que hago es intentar trasladar esa emoción de por qué lo dice a la hora de cantar. La voz es todo, es la manera de expresar las emociones y estados de ánimo y se puede jugar y hacer muchas cosas. Al final vas coloreando que es lo que a mí me gusta.