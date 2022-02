Chanel y su ‘SloMo’: esto es lo que opinan los eurofans de todo el mundo

Chanel se ha convertido en la protagonista de todos los medios en los últimos días. Su victoria en el Benidorm Fest le ha convertido en la representante de España para el Festival de la Canción de Eurovisión 2022.

Esto ha ocasionado un aluvión de opiniones. Algunas de ellas no tan constructivas, lo que ha provocado que la cubano-española acabe abandonando su perfil en Twitter. No obstante, también ha recibido los halagos de muchos eurofans y seguidores, no solo de nuestro país, sino también del resto de rincones del mundo.

Lo hemos podido comprobar leyendo los comentarios que han dejado los usuarios en el vídeo de la actuación de Chanel publicado por el canal oficial de Eurovisión. ¿Qué opinan los eurofans de todo el mundo de la propuesta de nuestra representante?

"Le doy 12 puntos a España y no voy a permitir que nadie me contraste esto", dice una seguidora. "Estoy listo para escuchar esto por siempre", añade otra suscriptora. También leemos mensajes de "enhorabuena" en portugués y/o brasileño. "Una actuación de otro mundo. España, fuerza 12 de puntos", dice un suscriptor con este idioma.

"Si fuese una canción de otro país que no fuese de habla hispana, digamos Chipre o Suecia, esta canción lo rompería y se colaría en el top de los favoritos", añade otro suscriptor.

También podemos encontrar mensajes que nombran a Dara Bubamara y su Ekstravagantno, una canción que muchos aseguran tener grandes similitudes.

Precisamente uno de los países nombrados previamente va a recibir a nuestra protagonista próximamente. Chanel será la invitada en el Festival da Canção de Portugal, el evento encargado de elegir al representante del país en Eurovisión. Interpretará su propuesta SloMo por primera vez sobre el escenario de otro país. Su fuerza y energía no faltarán, demostrando a nuestros vecinos que estamos más que dispuestos a hacer historia en el festival.

Será el 7 de marzo cuando Chanel se una a la fiesta portuguesa. En concreto, a la segunda semifinal del certamen. La primera será el día 5 y, la final, el 12 de marzo.

En el Benidorm Fest acogimos a Salvador Sobral, ganador de Eurovisión en 2017. Se subió al escenario en la primera semifinal para emocionar a cualquiera que estuviese disfrutando de la gala en directo. Algo que estamos seguros que Chanel conseguirá también en las pantallas de nuestros vecinos.