Jedet: “Me propusieron presentarme al Benidorm Fest este año”

Jedet se ha convertido en uno de los rostros más cotizados de la industria del entretenimiento español. Con 29 años, su rostro aparece en series, canciones y programas de televisión. Aunque lleva años cantando y trabajando en programas, fue en 2020 cuando se convirtió en una de las actrices del momento gracias a ser una de las protagonistas de Veneno, la exitosa serie de Atresplayer sobre la vida de Cristina Ortiz “La Veneno”.

Pero Jedet es una artista 360, como diría la gran Paquita Salas, y lleva años cantando. De hecho, su primer single es de 2017, cuando lanzó Reinas junto a Ms Nina. Un tema que suma más de tres millones de reproducciones en plataformas como Spotify.

En 2020, comenzó una nueva era musical de la mano de Me pongo a llorar de lo mucho que te quiero. Luego llegó Malo, Te arrepentirás y Veneno Dulce. Esta última canción ha sido lanzada este mismo mes de enero con un increíble videoclip donde cuenta la historia de amor prohibida entre un cura y ella.

Para hablar de este último single, su próximo disco y del Benidorm Fest, hemos hablado con ella. La artista nos ha respondido al teléfono desde el taxi. Se dirige al estudio para continuar trabajando en su nuevo disco.

Pregunta (P): Acabas de lanzar Veneno Dulce, un tema de pasión y romance, ¿inspirado en hechos reales?

Jedet (J): Ahora mismo estoy yendo al estudio en el taxi y no me voy a poner a hablar de estas cosas tan explícitas, ¿sabes? (ríe) Pero es una canción que escribí sobre lo que me gustaba en el sexo. Son como unas instrucciones. Es un encuentro con alguien a quien quieres y al que le dices sin tabú lo que te gusta.

P: Y de tabúes va el videoclip, en el que tienes una historia romántica con un cura, ¿no?

J: No, el vídeo es sobre el hombre rindiéndose ante el pecado, ante una mujer como yo, que acaba mal. Por eso él muere.

P: Una visión un poco triste, ¿no?

J: Bueno, es lo que pasa.

P: ¿Piensas que sigue siendo polémico contar una historia de amor con un cura?

J: Creo que no es polémico porque ya lo hizo Madonna hace cuarenta mil años. De hecho, no he recibido críticas por ello. A lo mejor vivo en una burbuja. Incluso personas que me siguen y son muy religiosas me han felicitado. Dicen que es muy bonito. Al final es como una película.

Jedet / Foto cedida por el equipo de Jedet

P: He visto que la religión católica está muy presente en el imaginario de tus canciones y tus vídeos. ¿Cuál es tu relación con ella?

J: Yo soy muy creyente. Siempre lo digo. No creo en una iglesia que deje fuera a algunas personas porque Dios quiere a todo el mundo, ¿sabes?

Sobre su próximo disco

P: ¿Estará presente todo el imaginario de la religión en tu nuevo disco?

J: Pues no te creas. El disco es como una mezcla de todo mi imaginario en general. En cuanto a estética. También hay menciones a folclóricas como Sara Montiel o Lola Flores, pero no está enfocado al imaginario religioso. De hecho, ha sido algo puntual. No sé si se repetirá. Lo que sí que se repiten todo el rato son las rosas, que es algo que me obsesiona. El tipo de letra también se repite. Son muy dramáticas. El sonido de la guitarra también.

P: Yo lo decía, sobre todo, por los vídeos que has grabado. Te hemos visto en tu funeral, delante de una iglesia, santiguándote delante de la Alhambra de Granada…

J: Sí, de hecho en Te arrepentirás también está el entierro. Pero en vez de morir él, me muero yo.

P: Llevas dos años preparando tu nuevo álbum, ¿en qué momento empezaste a trabajar en él?

J: Yo siempre escribo, la verdad. Lo hago compulsivamente. Los textos se convirtieron en canciones. Esta vez, a diferencia de otras, me he unido con otros compositores. Creo que solo hay un par de canciones que haya escrito yo sola. Juntarme con otros compositores le da una riqueza a la hora de salir un poco de lo que se percibía antes.

P: Te has juntado con productores como Laskaar, Pipa Beats o Lucas Otero…

J: Sí, también he estado con Ainoa Buitrago.

P: ¿Has estado trabajando con ella?

J: Sí, tenemos una canción preciosa que es un homenaje a Rocío Jurado.

Tenemos una canción preciosa que es un homenaje a Rocío Jurado

P: ¿Cómo definirías entonces el sonido de este nuevo álbum?

J: Es pop, pero con influencias.

Jedet / Foto cedida por el equipo de Jedet

P: ¿Qué colaboraciones vamos a encontrar más en este nuevo trabajo?

J: Mañana grabo en el estudio con una cantante que quiero mucho, pero que no puedo decir todavía. No quiero que se gafe.

P: Y con tu amiga Lola Índigo, ¿veremos algo?

J: No.

P: Al final eres cantante y actriz, ¿es complicado que te vean más en la primera faceta cuando gran parte del público te conoce gracias a tu trabajo en Veneno?

J: Es que me da igual cómo me vea la gente, la verdad. No pienso en eso. Hago lo que me da la gana y si le gusta a alguien que se lo consuma. Si no, pues estupendo, no pasa nada. No hago las cosas pensando en lo que van a pensar.

No hago las cosas pensando en lo que van a pensar

P: De hecho, hace poco te quitaste Twitter, ¿la mejor decisión que has tomado?

J: Sí. La buena decisión fue quitármelo. No sé por qué me lo abrí, eso fue una mala decisión.

Sobre el Benidorm Fest

P: De hecho, este mismo fin de semana se ha liado en redes sociales por el Benidorm Fest por la victoria de Chanel.

J: Es que la gente es muy pesada, de verdad. En España somos muy pesados. Mira que amo a mi país, pero no se puede ser tan pesado en la vida. Por todo se queja la gente. ¿Tú te crees la que hay liada por un programa de televisión? Que dejen a la pobre muchacha.

P: Parece que todavía queda mucho que aprender a la hora de usar las redes sociales.

J: Yo iba con Rigoberta. La amo, pero ha ido la otra chica que también es maravillosa. No pasa nada.

P: ¿Tú te verías presentándote al Benidorm Fest?

J: ¿Yo en Eurovisión? (Ríe)

P: Primero en un Benidorm Fest, luego en un Eurovisión. Quién sabe.

J: Me propusieron presentarme este año.

Me propusieron presentarme este año

P: ¿Y no te animaste?

J: ¿Pues no ves que no he ido? ¡Cómo me voy a animar! (ríe). Que va, que va. Les dije ‘por favor, siguiente pregunta’.

P: ¿Dónde te ves dentro de cinco años?

J: No sé ni dónde me veo este fin de semana, ¡imagínate!

P: Pero, ¿cómo te gustaría?

J: Siendo millonaria. Guapa y millonaria.

Veneno Dulce de Jedet ya está disponible en las plataformas.