Sebastián Yatra, Imagine Dragons, Dani Fernández y Álvaro Soler con David Bisbal revolucionan la lista

Semana convulsa en la lista de LOS40, con muchos movimientos destacados, empezando por el retorno al número uno de Sebastián Yatra con Tacones lejanos, tras una subida de cuatro posiciones. Llevamos poco de año (acabamos de terminar enero) y ya se ha convertido en la primera canción que se sitúa dos veces en lo más alto. Espectacular ha sido el ascenso de nueve posiciones de Álvaro Soler y David Bisbal con A contracorriente, que se planta en el #21. Si la semana anterior fue la entrada más fuerte en lista, esta es la subida más importante. Imagine Dragons con J.I.D. entran con ímpetu al #25 con Enemy, y no es el único debut: también se incorpora Dani Fernández con Dile a los demás (#33). Lo que no cambia es el récord de permanencia, que sigue en poder de Dua Lipa con We're good (43 semanas, ahora en el #38). Te invitamos a que disfrutes del repaso en vídeo que encabeza estas líneas, con los clips de los 40 éxitos del chart.