Adele, C. Tangana, Ella Baila Sola, Sheeran… Así sonaba el tránsito de enero a febrero en la lista años atrás

Excepto por dos superestrellas británicas, La Máquina del Tiempo está dominada esta semana por artistas españoles o que cantan en español. Empezamos esta mirada al pasado con el número uno por estas fechas en 2021: Tú me dejaste de querer, de C. Tangana con Niño de Elche y La Húngara. Estuvo en lo más alto dos semanas entre enero y febrero y luego recuperó el primer puesto en mayo. Fue el segundo sencillo de El madrileño, el disco de Pucho que en los meses siguientes agitaría el pop español con su aguda mezcla de trap, electrónica y música de raíces.

La canción que lideró el chart hace justo cinco años fue Shape of you, de Ed Sheeran. Recordemos que este tema ingresó en la lista a la vez que otra canción del pelirrojo, Castle in the hill; con Shape of you estaría cuatro semanas en la posición de honor (esta fue la primera). Y hace diez años, en 2012, su compatriota Adele recuperó el número uno con Someone like you que había perdido a manos del brasileño Michel Teló. Seis semanas en total estuvo la balada de la cantante inglesa en todo lo alto.

Hace quince años David Bisbal mantenía en el primer puesto Silencio, uno de los singles de Premonición, con el que el almeriense consiguió cinco discos de platino en España y dos de oro en Estados Unidos. En 2002 fue Rosana quien conquistó la lista con Hoy, un tema animado y optimista que rompía con la imagen de baladista que se había forjado con sus dos primeros álbumes.

Cuando los sapos bailen flamenco, de Ella Baila Sola, logró la primera plaza el 25 de enero de 1997. Llegó tras Lo echamos a suertes y Amores de barra, y consolidó el éxito de aquel memorable primer disco de Marta Botía y Marilia Casares. Concluimos esta semana La Máquina del Tiempo con Eros Ramazzotti, quien se situó en la cima de la lista esta semana en 1992 con La vida todavía. Un baladón cuya letra era eso, un canto a la vida, muy hermoso, por cierto.