Elvis Presley y Muhammad Ali: Una amistad sellada con una bata de pedrería y unos guantes de boxeo

Cuando el tricampeón del mundo de pesos pesados era adolescente, quería ser "como Elvis". A los 31 años, cuando ya era "El Más Grande", conoció a su ídolo. El encuentro se produjo en Las Vegas, un 2 febrero de 1973. Y hubo química, porque a partir de ese día, se hicieron amigos. Pocos días después, sellaron su amistad con un intercambio de regalos muy especiales y exclusivos. Presley le obsequió con una bata de boxeo con incrustaciones de pedrería, al estilo de sus icónicos monos. Muhammad Ali le dio sus guantes de boxeo autografiados: "Eres el Más Grande", escribió en uno de ellos.

El boxeador que quería ser Elvis Presley

“Cuando tenia 15 años y veía a Elvis en televisión, yo quería ser Elvis", recordaba Ali a su amigo, Tim Shanahan, autor del libro Running with The Champ. “Otros chavales del vecindario escuchaban a Ray Charles y a James Brown, pero yo escuchaba a Elvis. Le admiraba tanto que decidí que si algún día era famoso, sería como él. Él es una de las razones por las que yo quería entretener a la gente y ser querido por la gente y ser admirado por las chicas".

Muhammad Ali en 1962. / Stanley Weston/Getty Images

Siendo un joven adolescente, cuando todavía se llamaba Cassius Marcellus Clay, se sintió especialmente impactado cuando Elvis prometió comprarle un coche y una casa a su madre cuando se hiciera rico: “Tenía 14 años cuando escuché que Elvis decía eso, y entonces yo quise lo mismo. Y me dije: 'cuando sea rico y famoso voy a comprarle a mi madre un coche y después una casa'. Después de mi primera pelea profesional le compré a mi madre un Cadillac rosa… y después de mi segunda pelea compré una casa para mi familia. Justo como Elvis".

El inicio de una gran amistad

El 2 de febrero de 1973, el ferviente admirador, que entonces tenía 31 años y ya era 'El Más Grande', fue a ver un concierto de su ídolo, de 38, en Las Vegas Hilton. Y después del show, quiso conocer al 'rey' y el 'rey' aceptó que le visitara en el camerino. Se produjo entonces el primer encuentro entre dos de las figuras del entretenimiento más icónicas del siglo XX. Existen fotografías que inmortalizaron ese momento que marcó el inicio de una gran amistad.

Ali con la bata de predería que le regaló Elvis Presley. / Anthony Casale/NY Daily News Archive via Getty Images

Poco después, Elvis quiso tener un detalle con su nuevo amigo y le regaló una larga bata blanca de boxeo con incrustaciones de joyas y piedras brillantes, al estilo de los monos que él se ponía en esa época cuando salía al escenario. “Ali dijo que le gustaba mucho la manera en la que Elvis vestía", explicó el amigo de Presley, George Klein. "Así que Elvis contactó con su diseñador y le encargó una pieza única elaborada especialmente para Ali y se la regaló". La prenda estaba valorada en 3.000 dólares.

El disgusto de Elvis

En la espalda de la bata pugilística estaban inscritas las palabras 'People's Choice' (Elección del Pueblo) con joyas y pedrería. Pero ese texto estaba equivocado. Todo el mundo sabía que Ali era conocido como 'People's Champion' (Campeón del Pueblo). Elvis estaba muy disgustado por el error, pero era demasiado tarde para rectificar. La prenda se hizo en 3 días. Ali le agradeció el regalo y después fue directamente al Centro de Convenciones de Las Vegas para su combate contra Joe Bugner. Esa misma noche estrenó su flamante y pesada bata. El periodista deportivo Howard Cosell le preguntó '¿Dónde has conseguido esa bata tan bonita?'. Ali le respondió 'Elvis me la ha dado'. Y ganó la pelea.

Ali con la bata de Elvis en 1973. / he Ring Magazine via Getty Images

Muhammad se la puso una segunda vez, el 31 de Marzo de 1973, en el Sports Arena de San Diego, California, para su primer combate con Ken Norton. En la emisión televisiva el comentarista dijo "Esa bata se la regaló Elvis Presley… Ali está orgulloso y feliz". Pero Ali perdió y nunca más se la volvió a poner. Consideraba que le había dado mala suerte.

"Elvis, tú eres el Más Grande"

Por su parte, el campeón mundial de los pesos pesados le regaló a Presley sus guantes de boxeo autografiados con la inscripción "Elvis, tú eres el Más Grande. De Muhammad Ali. Paz 1973" en el guante izquierdo y "Para Elvis, mi mejor amigo" en el derecho.

En esa época, era Ali quien estaba considerado el más grande de todos los tiempos. Y él mismo no se cansaba de repetirlo. "Soy el más grande" se convirtió en una coletilla que Ali decía de sí mismo: "No es fanfarronear si puedes demostrarlo".

"No disfruta de la vida como debería"

Presley y Ali mantuvieron su amistad durante los siguientes cuatro años. El boxeador sentía pena por su amigo: "Lo siento mucho por él porque no disfruta de la vida como debería. Permanece recluido todo el tiempo. Le he dicho que salga más y hable con la gente". Y le invitó a su campo de entrenamiento en Deer Lake, Pensilvania: "Elvis vino a verme y se quedó dos semanas. No admiro a nadie. Pero Elvis Presley era el hombre más encantador, el más humilde y el más bueno que querrías conocer" contó Ali en TV Guide.

En agosto de 1977, cuando Elvis falleció, Muhammad pensó seriamente viajar a Memphis para asistir al funeral. Pero los entrenamientos acababan de empezar y no quería que su presencia supusiera ningún tipo de distracción.

"Elvis fue el más grande de todos los tiempos"

Durante la Semana Elvis el 16 de agosto de 1985, 'El Más Grande' accedió a asistir a la ceremonia en memoria de 'El Rey' en Memphis. A Ali le acababan de diagnosticar Parkinson, pero se ganó a los fans de Elvis cuando cantó a capella una de sus canciones favoritas: Don't be cruel. A continuación, ofreció un sincero discurso sobre su amigo:

Guantes de boxeo que Ali regaló a Elvis. / LEON NEAL/AFP via Getty Images

"Nosotros, la gente negra, somos un poco curiosos en cuanto a música se refiere. No seguimos a nadie a no ser que tengan alma – Little Richard, Chuck Berry, Michael Jackson – pero el único chico blanco que tenía alma, que podía cantar tan bien como cualquiera de ellos, era Elvis… En lo que respecta al boxeo, nadie tiene la clase, el estilo, el ingenio, la velocidad, la belleza de Ali. Y cuando se trata de cantar, nadie tenía todo lo que tenía Elvis… lo diré en una frase, Elvis fue el más grande de todos los tiempos".

El tres veces campeón del mundo de los pesos pesados, falleció el 3 de junio de 2006, casi 30 años después que su amigo. Tenía 74 años.