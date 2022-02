Calvin Harris vende dos de sus mansiones para comenzar su vida como granjero en Ibiza

No importa que seas uno de los DJs más emblemáticos de la escena de la EDM, ni tampoco que tengas millones en tu cuenta bancaria. Para Calvin Harris, la naturaleza está por encima de todo. Tanto es así que ha tomado una decisión que ha cambiado su vida para siempre.

Según informa el diario The Sun, después de vender sus dos mansiones de Los Ángeles, ha comprado una granja en Ibiza, isla a la que se ha trasladado para poder llevar su nueva vida como granjero.

La granja que ha comprado es Terra Masia, que está ubicada en el municipio de Santa Eulària. No solo sirve de granja como tal, sino también como espacio en el que se organizan bodas. "Calvin ha contratado a un equipo de expertos, incluidos granjeros y chefs. Pero eso no le ha parado para involucrarse y normalmente se ensucia las manos, ayudando a plantar semillas y todo lo demás involucrado en llevar una granja. Está muy apasionado con lo que él y su equipo están haciendo", explica una fuente al diario británico.

Lo cierto es que no es la primera vez que el escocés muestra su amor por la jardinería. "He plantado algunas zanahorias, algunos apios y ahora tengo que volver al sitio en el que quise hacer algo, especialmente después del último año, que fue implacablemente positivo", explicó Calvin.

No obstante, el DJ no se olvida de otra de sus mayores pasiones: la música. Por eso, hace unos días escuchábamos su nuevo tema con Love Regenerator, Riva Starr y Sananda Maitreya: Lonely. Y es que, ¿quién dijo que no era posible combinar la granja con la música?

Calvin Harris lo mismo te planta unos tomates que te lanza un tema que acaba siendo un hit internacional. Más polivalente, imposible.