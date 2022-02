Billie Eilish se despide del rubio y del castaño con su nuevo look

Billie Eilish no para. Lo ha vuelto a hacer. La joven de 19 años es una de las grandes referentes de la moda y por el momento no para de innovar en su imagen. De hecho, en diciembre de 2021 (hace apenas 2 meses), Eilish nos sorprendía con su melena castaña para despedirse del rubio y del toque rockero que le daba.

Ahora, la intérprete de Bad Guy estrena el 2022 con un nuevo tinte y corte de pelo: se despide del rubio y del castaño para dar la bienvenida a la melena negra. Para ello, la artista ha publicado un selfie en su perfil de Instagram, donde podemos verla, probablemente, sentada dentro de un avión, con mascarilla y con los mechones en la cara.

"She's back"

"She's back", escribía la autora de Happier Than Ever. Ella ha vuelto. Y sí, parece que Billie ha regresado a sus vibes del 2019, la épica en la que lució por primera vez su melena negra azabache y lanzó When We All Fall Asleep, Where Do We Go?. Por eso, la cantante ha decidido volver a repetir de color, pero esta vez se ha atrevido con un corte sorpresa. Eilish sorprendía a sus fans con su pequeño flequillo al estilo mullet, similar al que lleva Miley Cyrus.

Está claro que este nuevo tinte y el corte de pelo le da un toque explosivo, además que es un peinado ideal que resalta sus azules ojos. ¿Durará más este peinado? ¿Estará ligado con una nueva noticia musical? ¿O solo quiere un nuevo cambio en su vida? No lo sabemos todavía, pero lo que sí con certeza es que Eilish es una amante de los cambios capilares y no dejará de cambiar su imagen hasta que dejen de existir los tintes de pelo.

Ya estamos acostumbrados a sus estilismos extravagantes y esta es la esencia que marca la identidad de Billie Eilish. Al igual que ocurre con su identidad musical. Y es que es inevitable que no nos encante. Ahora, tendremos que esperar por si este nuevo look nos quiere adelantar nuevas novedades de la artista y de las cuales estaremos muy contentos de recibir.