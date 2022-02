02/02/2022 y más de 22 canciones que han hecho bandera del número dos

Este miércoles es el segundo día del segundo mes del año dos mil veintidós. Hoy es miércoles 02/02/2022 y para los más supersticiosos y los amantes del números y las combinaciones curiosas puede que hoy sea un día un tanto especial.

Si eres de los que creen en el ying y el yang y quieren que absolutamente todo encaje, te recomendamos que estés atento al reloj y captures el tiempo cuando este marque exactamente las 22:22, un momento muy especial para los amantes del número dos en el que solo se podrá comparar con el mismo instante del día 22 de febrero, un minuto calve en la numerología en el que otro dos se sume a la ecuación.

Pero mientras llega este momento mágico, ¿se te ocurre alguna mejor manera de pasar este 02/02/2022 que escuchando la mejor música? ¡Desde LOS40.com no hemos podido resistir la tentación que nos presenta esta fecha tan icónica y hemos preparado una playlist en la que el número dos es el verdadero protagonista.

Aquí puedes encontrar canciones como Dos vidas de la banda Dorian, 22 de Mathame, Two Words del rapero Kanye West, Dos Locos de Justin Quiles, 22.22 de Astray, Second Life de Klass, Dos Opciones de Lyanno y Lunay, Two of Us de Louis Tmilson, Two Ghosts de Harry Styles, y 2step del birtánico Ed Sheeran.

¿Y tú, has echado de menos en esta playlist alguna canción en la que le dos sea el protagonista? ¡Aceptamos propuestas y te leemos en nuestras redes sociales!