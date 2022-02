Claire Imoucha (Amazon Music): “Nuestra prioridad es acercar todo tipo de música al cliente de España”

El inicio de 2022 nos está trayendo grandes sorpresas musicales. Desde nuevos lanzamientos de nuestros artistas favoritos hasta el descubrimiento de nuevos festivales. Y no solo hablamos del que ha tenido lugar en Benidorm. ¡Ni mucho menos! También de los que están marcando la agenda musical de nuestro país.

De este modo, los melomanos declarados tienen una cita este jueves 3 de febrero con la primera edición del Festival ROMPE ES Amazon Music España.

La cita tendrá lugar a partir de las 20:30 en La Estación Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid y, aunque solo unos pocos puedan disfrutarlo en persona, podrá seguirse a través de la plataforma Twitch en el canal de Amazon Music España.

El objetivo que tiene este festival es continuar la gran labor que está haciendo Amazon Music España promocionando a algunos artistas emergentes a través de la marca ROMPE ES, la versión local de la iniciativa internacional BREAKTHROUGH. Para la primera edición, el festival ha contado con H Roto, Marlena, Meler, Lenis Rodríguez y EL IMA.

Para contarnos todos los detalles de esta iniciativa y del festival, hablamos con Claire Imoucha, Head Of Music de Amazon Music España.

Pregunta (P): ¿Cuál es tu función en Amazon Music?

Claire (C): Soy head of music dentro de lo que es Amazon Music España. Lidero toda la estrategia que tiene Amazon Music en España. Eso incluye las áreas de contenido, que son las de programación, de relación con los sellos; pero también la parte editorial.

P: Supongo que esta estrategia está coordinada con la global.

C: Sí, claro. Nosotros somos parte de las estrategias globales. Todo somos un equipo. Nosotros, al ser el equipo español, estamos muy unidos con el de Latino. Tanto el de US Latin como el de Latinoamérica.

P: En toda esta estrategia, ¿cuál es el papel de la inciativa ROMPE ES?

C: Para nosotros es una prioridad. ROMPE es la versión local del programa internacional que se llama BREAKTHROUGH. Lo desarrollamos el año pasado en España. Para que veas la prioridad que tiene: es la primera vez que hacemos un festival de una estrategia que tenemos aquí. Es uno de los temas que nos tomamos en serio: el desarrollo de artistas emergentes. Nos lo tomamos muy en serio.

P: ¿La iniciativa de sacar un Festival del ROMPE ES salió de Amazon España?

C: En cuanto a ROMPE Festival somos uno de los países procursores. Creo que se han hecho dos en América, en Brazil concretamente. Hay iniciativas parecidas en México, pero como Festival que engloba todos los artistas de ROMPE somos uno de los primeros en hacerlo.

P: ¿Cómo crees que puede ayudar a potenciar la carrera de estos nuevos talentos este festival?

C: Te voy a dar un par de ejemplos. EL IMA, que fue el primer artista que apoyamos con la iniciativa, en mayo de 2021 tuvo una campaña en ROMPE España y luego pasó a ROMPE, que es el programa latino y que lo lideran desde US Latin. Allí tuvo una campaña de largo recorrido. Y este año ha sido nominado como Artist to watch en los Latin Amazon Music. Otro ejemplo es Meler. El segundo artista que estuvo en ROMPE ES también participó en BREAKTHROUGH de Inglaterra. Creemos que por haber estado en ROMPE, BREAKTHROUGH Inglaterra se fijó en él. Marlena, que son las terceras artistas, también han tenido mucho apoyo desde nuestras listas.

P: ¿Cuál dirías que es el compromiso que tiene Amazon Music con nuevos músicos y músicas?

C: Es máximo. Creemos que nuestro labor es acercar toda la música al cliente y al fan. Desde los artistas más consolidados hasta los que están empezando y necesitan apoyo.

P: Volviendo a la parte del festival ROMPE ES, ¿por qué estos cinco artistas?

C: EL IMA, Meler, Marlena y H Roto eran artistas ROMPE ES. Lenis Rodríguez no ha sido artista ROMPE como tal, pero siempre ha estado muy programada tanto en España como en Latinoamérica, y tenía que estar en este festival. La hemos apoyado antes incluso de que empezase la iniciativa ROMPE. Cuando aceptó la invitación estábamos muy emocionados. Esa fue la selección.

P: ¿Pensasteis contar con más artistas?

C: La estrategia que tenemos con ROMPE es con tres o cuatro artistas al año. Consideramos que las campañas y el apoyo que queremos dar a cada artista necesita su tiempo. Eso no quita que apoyemos a otros artistas en la programación.

P: Se puede seguir a través de Twitch de Amazon Music España, aunque sea la primera edición, ¿esto es solo porque estamos en tiempos de pandemia? Si hay una segunda edición, ¿sería presencial?

C: La pandemia nos ha demostrado que disfrutar de la música en directo vía stream es algo que ha llegado para quedarse. Este año lo hemos hecho principalmente por streaming y por el canal de Amazon de Twitch. Algunos ganadores podrán estar presenciales. No descartamos que en futuras ediciones sea un formato mixto. Creemos muchísimo en el formato en directo a través de Twitch. Lo seguiremos apostando.

P: ¿Por qué hacerlo en un medio abierto para todo el mundo y no a través de una de vuestras plataformas para vuestros suscriptores?

C: Porque tenemos distintos formatos. Creemos que un programa de artistas en desarrollo tiene que ser accesible. Es el concepto de dar visibilidad a consumidores y fans. No lo queremos limitar. En el caso de ROMPE Es era prioritario mostrarselo a cuanta más gente mejor.

P: Habéis hecho varios eventos para los fans a través de Amazon Music, ¿vais a seguir priorizando estos encuentros de los artistas con sus seguidores este 2022?

C: Sí. Nosotros somos Amazon Music España. Nuestra prioridad es acercar todo tipo de música al cliente de España. Eso no significa que no solo vamos a trabajar con artistas españoles, sino que acercamos este servicio al cliente español. Eso es algo que tenemos como prioridad en nuestra estrategia.

P: ¿Qué consejo le darías a un artista que está empezando ahora?

C: Quién soy para dar un consejo. No soy artista. Pero desde mi humilde opinión creo que tiene que seguir soñando, trabajando y que se rodee de personas de confianza. Tropezarse es bueno y también levantarse.

P: Para terminar, ¿qué diferencias y apuestas tiene Amazon Music que no tenga otra plataforma musical?

C: Nosotros apostamos muchísimo por la calidad. Tenemos toda la música disponible en alta calidad, ultra HD o 3D en todas las suscripciones. Esto es algo diferenciador y de agradecer. Otra área en la que trabajamos mucho son los Amazon Originals. Canciones originales de los artistas para nuestra plataforma en exclusividad.

El festival ROMPE ES Amazon Music Spain se puede disfrutar en directo a través de la cuenta de Twitch de Amazon Music España este jueves, 3 de febrero, a partir de las 20:30