Itziar Miranda (‘Amar es para siempre’): “Manolín nos dio un máster de cómo hablan los jóvenes ahora”

Itziar Miranda es una de esas actrices a los que muchos españoles consideran como parte de la familia. Es lo que tiene cuando lleva colándose 17 años a diario en los hogares de mucha gente a través de Manolita Sanabria, su personaje en Amar es para siempre.

Pero además de actriz, es escritora. Junto a su hermano lanzó una colección de Miranda que investigaba la vida de mujeres en la historia cuyo papel fue fundamental y no del todo reconocido. Luego se unió a ellos su marido para probar con Miranda y Tato, otra saga juvenil dirigida a transmitir a los más jóvenes los objetivos de desarrollo sostenible.

Unos libros de aventuras que nos descubren una realidad que no todos los chavales conocen. De esta saga, de la Agenda 2030 o de cómo es bueno educar a los niños hablamos con ella que ya está trabajando para que Miranda y Tato se conviertan en los protagonistas de una serie audiovisual.

Escritora para un público infantil, ¿por qué para los más pequeños?

Me fascina su capacidad de comprensión y su sentido común y cómo en seguida todo lo que aprenden lo llevan a la práctica de una manera rapidísima. No hay nada más difícil que cambiar las tendencias y prejuicios y la mejor manera de hacerlo es a través del relato cultural y en ellos es brutal. Si quieres cambiar las cosas y que vayan mejor y si quieres que un adulto se transforme, habla con su hijo porque ellos nos motivan y sacuden muchísimo.

¿Cómo surgió la colección de Miranda y Tato?

La colección de mujeres había ido muy bien, había sido traducido a muchísimos idiomas, se leía por todo el mundo, nos había hecho viajar muchísimo y se había implantado en los colegios y, de repente, nos dimos cuenta de que el público de Miranda había crecido y nosotros como autores también habíamos evolucionado y pensamos que sería interesante que Miranda creciera y también su preocupación por el mundo y todo lo que le rodea. Que no solo hablase de mujeres, de feminismo e igualdad sino de muchas otras cosas y ahí es donde aparece los objetivos de desarrollo sostenible, la agenda 2030. Nos fascinó todo esto, independientemente de quién estuviera detrás, porque sí es verdad que luego la ONU nos ha puesto su sello y ha habido mucha gente implicada que ha querido colaborar con nosotros. Lo más importante era transmitir a los chavales de lo importante es que seamos conscientes de nuestro impacto en la naturaleza y el entorno.

Unos cuentos escritos a seis manos, ¿eso lo hace más fácil o más difícil?

Yo creo que en este caso más fácil porque cada uno aporta algo. Nos hace reflexionar mucho a todos porque al estar contando lo que queremos contar en cada libro en alto en esta lluvia de ideas -porque trabajamos como guionistas- hace que nos hagamos muchas preguntas y que seamos muy exigentes los unos con los otros. Tenemos una relación muy especial, muy familiar, llevamos muchos años escribiendo juntos. Nacho entra como parte de la familia y es guionista, le gusta la acción, el conflicto por encima de todo y mete toda esta caña a Mirando y Tato, que al final es literatura juvenil y necesitábamos ese puch.

Y ese lenguaje tan juvenil, ¿quién lo aporta?

Hemos hecho un estudio bastante interesante. Yo, por mi parte, con los que hacen de mis hijos en la serie, especialmente con Álvaro de Juana, Manolín en Amar es para siempre y también con Catalina. Pero sobre todo con Manolín que nos dio un máster de cómo hablan los jóvenes ahora. Supimos que mamadísimo no estar borracho, que es lo que significaba en mi época, sino estar fuerte, estar cachas. Un lenguaje con el que, como mis hijas son tan pequeñas, yo no tenía ese contacto, no lo tenía en mi cotidianeidad. Y luego mi hermano se ha hecho un loco de twitchers y youtubers y de todos estos para entenderlos mejor. Y todo ese trabajo es un acierto porque los chavales, lo primero que nos llega ‘es que hablan como nosotros’. Es una manera de entrar más fácil y que consiga la colección el objetivo principal que es sacudirles, formarles y que les entre toda la curiosidad del mundo.

Tus compañeros de escritura son tu hermano y tu pareja, ¿hay más candidatos en la familia para unirse?

El trío siempre ha funcionado en muchas cosas, y en este caso, mucho. Al final escribir a cuatro manos era más complicado porque cuando tú estabas seguro de que lo que habías escrito estaba muy bien, llegaba el otro y decía que había que cambiar cosas y al final es una discusión entre dos, pero cuando hay tres, siempre hay una democracia, siempre hay dos uno. A veces es grupo hermanos, otras veces grupo chicos, grupo matrimonio… pero hemos encontrado un equilibrio perfecto.

Vuestros hijos son bastante pequeños, pero, ¿qué papel juegan en estos libros?

Lo que hay es un compromiso por parte de ellos que creo que igual viene de habernos escuchado. La primera vez que yo me di cuenta de lo invisibilizada que teníamos a la pobreza fue cuando mi hija, que estaba aprendiendo a leer, iba por el parque conmigo y de repente me dijo, ‘mamá, ¿tú ves a ese señor?’. Y le dije, ‘sí, sí, claro que lo veo’. ‘Es que tiene un cartel debajo que pone ‘estoy tan cerca que no me ves’’. Era un sin techo que vivía en el parque y pensé, ‘ostras, si ella no me lo hubiera dicho yo, igual, no lo hubiera visto’. Hubiera dado por bueno o por válido que ese señor vive ahí o ni me hubiera fijado. Me removió mucho y pensé, ‘ellos se dan cuenta de más cosas y están más implicados’. Cuando les cuentas que hay pobreza energética, que hay gente que no tiene calefacción no se lo creen. O cuando vamos a Panticosa y les cuentas que, si se hacen daño, el hospital más cercano al que pueden ir está a 60km, dicen ‘madre mía’. Son muchas cosas que se van dando cuenta.

El prólogo de esta colección lleva implícita esa idea dirigida a los más jóvenes, de que en su mano está el cambio.

Por supuesto los gobiernos tienen mucho que hacer, pero mientras ellos no se muevan, y discuten y la burocracia hace de las suyas, nosotros, como ciudadanos, tenemos muchísimo impacto con las decisiones diarias que tomamos y eso es lo que hay que transmitir. El prólogo, además, es de Federico Buyolo, que era el director del Alto Comisionado de la Agenda 2030, un hombre estupendo que, además, hasta hace poco ha trabajado en el Ministerio de Educación y es un experto en el tema y le oyes hablar y es un lujo escucharle. Y al final de cada libro hay una entrevista con un experto de Greenpeace o Médicos sin fronteras y demás y algo que me ha llamado la atención es que todos ellos son muy optimistas. Me ha sorprendido porque piensas, ‘voy a hablar con la directora de Greenpeace y me va a decir lo mal que está todo, lo mal que lo hacemos todo y que ya no hay marcha atrás’. Y por supuesto que te dicen que hay cosas que son muy mejorables, pero todos te hablan de que cada vez somos mejores como sociedad y que igual damos un paso para atrás, pero porque habíamos dado tres para adelante. Somos una sociedad cada vez más comprometida. Hay tantas cosas de las que no se hablaba y se daban por buenas, que hemos cambiado mucho y la gente se informa.

También es verdad que eso ha llevado a tener referentes. Hace unos años, la gente joven no tenía a una Greta Thunberg, por ejemplo.

Si no hay referentes, esos chavales no se pueden inspirar. Los referentes los necesitamos siempre. Igual que el haber silenciado tantísimo a las mujeres ha hecho que haya machismo porque al final no tenemos referentes, con lo cual las mujeres nos sentimos en lugares secundarios porque no existe el referente de un Picasso, Einstein, Newton en versión femenina. Cuando yo era joven conocíamos a Marie Curie, pero ninguna otra mujer porque no te habían hablado de otras y ahora se habla incluso de Mileva Maric, la mujer de Einstein. Yo voy a los colegios y ya conocen a esas mujeres. Son referentes que tienen las niñas para seguir sus pasos y referentes que tienen los niños para ver que las mujeres pueden estar en puesto directivos y relevantes. Cuanto más integrados tengamos los problemas y tengamos referentes de que luchan por ellos, más fácil lo tendrán y esperamos que Miranda y Tato lo sean.

Miranda tiene 11 años y Tato 9, y los veo a años luz de madurez de muchos otros niños de esas edades, ¿son especialmente espabilados?

Claro, por eso creemos que sean un poco los referentes. Mafalda también era una niña pequeña que era muy espabilada y ha sido referente de muchos de nosotros, cómo se hacía esas preguntas. Queremos que los niños de esas edades sean los primeros que lean estos libros y se sientan identificados con cosas y otras digan, ‘hey, hey, hey, hay que ponerse la pila que estos chicos están todo el día metiendo la pata, vale, pero metiéndose en un y mil berenjenales para tratar de que se cumplan ciertas cosas que son absolutas injusticias que al final son los objetivos biosostenibles.’.

Eso sí, espero que no inspire a muchos jóvenes a irse solos a la Cañada Real de Madrid.

Jajajajaja… eso nos lo han dicho muchos padres. Ahí está la aventura, la fantasía. Ahí están nuestros referentes de Los cinco o los libros de aventuras que decías, ‘estos chicos, ¿no tienen padres?’. Verano azul incluido, esos chavales que iban todo el día en bici, de diferentes edades que te preguntabas dónde están sus padres. Hay una cosa siempre en la ficción que va más allá y a estos les caen grandes broncas por eso. Y no es que vayan a la Cañada Real solos, pero no estaría mal que la gente se diera una vuelta por la Cañada Real, la verdad, para darse cuenta de lo que pasa ahí y no se quede solo con el golpe de la noticia porque hay gente en la Cañada que lo está pasando muy mal, después de mucho tiempo sin luz para poder estudiar, porque hay universitarios estudiando en la Cañada.

No sé si este libro dedicado a la pobreza energética lo escribisteis antes o después de esta crisis energética que estamos atravesando.

Mucho antes, cuando la pobreza energética era algo menos grave y menos visible que ahora. Al final los gobiernos tienen que regular esto de alguna manera. Hay ciertas noticias que ya me cansan y agotan y creo que le estamos dando una importancia supina como, ¿de verdad hay que discutir por las macro granjas?, ¿de verdad es un tema de discusión, no está suficientemente claro, si es que lo dice Europa? ¿De verdad estamos discutiendo porque hay un tenista que no se ha vacunado? Cuando nos están subiendo cada día la luz y nadie sale a las calles para manifestarse. A mí me sorprende mucho en qué pierde la gente la energía. No sé si es que somos unos vagos redomados que nos quedamos con el golpe de la noticia, con el chascarrillo fácil, el cotilleo fácil y la crítica fácil, pero es que hay gente que está sufriendo de pobreza energética y no sólo en la Cañada, es que yo me estoy planteando cada día a qué hora poner la lavadora.

En estos libros también reflejáis la España vaciada, ¿te ves volviendo a un pueblo de esos?

Yo me he criado en un pueblo de esos y mi hermano también porque nuestros padres era médico rural. Esa España que llamamos sin cobertura. Nacho también se ha criado en muchos pueblos de Teruel porque sus padres eran maestros rurales. Así que, sabemos muy bien de lo que hablamos cuando hablamos de la España vacía o vaciada porque la gente no se ha ido porque ha querido sino porque la ha han echado. A mí me parece durísima la vida en un pueblo, no por nada, sino por el maltrato que hay a los pueblos, se los están cargando y es una pena. Y se los están cargando desde muchos ámbitos. Yo he sido muy feliz viviendo en un pueblo de pequeña, pero cada vez está peor.

Muchos niños que hayan leído vuestros libros y hayan leído que más de 4.000 millones de personas no tienen acceso todavía a internet, habrán pensado que es ficción.

Por eso para nosotros era importante ponerle en pastillas informativas fuera del texto, porque no queríamos que se mezclara con la ficción. Los datos son los datos e impresionan muchísimo. Todos los chavales me preguntan, ‘¿pero los datos son reales?’. Claro, son datos. Y se quedan muy impresionados como a mí me impresionan.

Una de las cosas que consiguen estos libros es abrir la mente de estos niños a otras realidades distintas a las suyas, ¿crees que es beneficioso hacerles ver tan pronto todo eso?

Sí, esa es una parte que le hemos contado a nuestras hijas y se quedaban con la boca abierta y ahora es tema de conversación con sus amiguitos y sus amiguitas de 5 y 7 años. Les dicen, ‘¿sabes que en África los niños tienen que andar dos horas para llegar al colegio y a veces, cuando llegan, no hay profesores y que, encima, puede matarles un león?, ¿sabes que hay niños que los cogen para que sean soldados?, ¿sabes que en África la gente no está vacunada por esto y esto?’.

Y no se traumatizan… que parece que ahora todo puede causar un trauma a los más pequeños.

Yo creo que, todo lo contrario. A nosotros, nuestros padres, nunca nos hablaron con eufemismos y creo que eso fue buenísimo para despertar de muchas cosas. A mis hijas les hablo del tema del abuso, siendo pequeñas, sin eufemismos, porque no quiero que lo sufran y que, si lo sufren, ellas o alguna amiga, puedan ponerle nombre y apellidos. Si hablamos con eufemismos todo es muy confuso y al final nadie se entera. O hay que hablarles del tema de internet y los móviles, de que realmente es un problema el tema de los likes que hace que haya niños y niñas que se suicidan y eso está ocurriendo y hay que hablarles de eso para que no les ocurra. Hay que hablarles de lo que está ocurriendo, de la manera más amable posible, pero sin eufemismos.

Para ir acabando, tú que te mueves en lo audiovisual, ¿verías posible una serie de Miranda y Tato?

Bueno, pues ahí estamos con varios nuevos a esa propuesta. Claramente Miranda y Tato es una serie de aventuras y faltan series juveniles. Tengo a mis hijas y me cuesta a veces saber qué ponerles, porque unas cosas se les quedan cortas y otras se les quedan muy grandes. Y esta serie es perfecta porque es una serie juvenil, con todos los ingredientes para que guste, pero encima, les estás enseñando valores y compromiso y también que se hable sin eufemismos, que se digan las cosas como son. Que se hable de los abusos, de los trabajos indignos, de la desigualdad, de lo difícil que es vivir en un pueblo cuando pasa algo, la pobreza… Nos gustaría hacerla, creo que es la primera entrevista en la que lo puedo decir y hay novios y tenemos pretendientes favoritos.

Y si hubiera que ponerse banda sonora, ¿qué pondrías?

Buaaa, qué difícil, pues mira, a mí últimamente me gusta mucho escuchar a Rozalén, me emociona mucho su voz y siempre pienso que para la cabecera me gustaría que ella compusiera una canción porque me emociona y me transforma mucho su voz. Me gustaría, pero me encanta la música y te podría decir muchísima más gente, pero creo que estaría bien Rozalén. Y también para alguna trama como la de la Cañada Real estaría muy bien C. Tangana, su último disco, El madrileño, me parece un discazo.