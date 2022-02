Laura Escanes anuncia pasará por quirófano a final de mes para someterse a una pequeña operación

Laura Escanes tendrá que pasar por quirófano. La influencer catalana afincada en Madrid preocupó el lunes a sus seguidores con una fotografía en la que comunicaba que tenía que acudir al médico. Después, se ausentó de las redes durante unas horas y esto llevó a sus seguidores más fieles a preguntarse si algo malo estaba pasando.

Pues bien, Escanes no ha querido dejar en ascuas a sus followers y finalmente ha desvelado que, aunque no se trata de nada muy grave y que se supone que todo se resolverá rápido y bien, sufre un pequeño problema de salud que la llevará a pasar por el quirófano a finales de este mes de febrero. "No estoy preocupada porque todo está bien y no es nada grave. Pero me confirmaron lo que ya sospechaba y es que seguramente en algún momento me tendría que operar...", arrancó la creadora de contenido a través de sus historias de Instagram.

Laura agradeció los mensajes de preocupación que había recibido en las horas anteriores por parte de sus seguidores y quiso quitarle hierro al asunto exponiendo que se trata de una "intervención super fácil, super rápida que no tiene nada de grave". "Tampoco me voy a poner aquí a contar detalles, pero todo está bien. Es un rollo y si pienso que me tengo que operar pues obviamente me ralla, pero es lo que hay y ya está", indicó la catalana sin querer entrar en de qué se trata exactamente la intervención.

Escanes, comunicó así la noticia a su comunidad, pero como es habitual en ella, quiso mantener una parte de la situación en su intimidad. Ella, como influencer, siempre ha tratado de establecer un vínculo con los que la siguen siendo muy transparente, pero cuando se trata de temas de salud o que afectan a su familia, siempre intenta poner límites que le permita tener la intimidad y vida privada que toda persona necesita.

Nuevos proyectos por delante y mucha música

Lo que sí que hizo público es que próximamente se embarcará en nuevos proyectos. La influencer, a raíz del postoperatorio, aseguró que ha podido cuadrar la operación para que le dé tiempo a recuperarse por completo antes de acudir a resolver unos compromisos laborales de los que por el momento, no puede decir nada, pero que todo apunta a que se trata de que son nuevos proyectos.

Además, Laura echó mano, como a nosotros nos gusta, de la música para levantar el ánimo. La catalana no dudó en subir el volumen del reproductor de música de su coche y dejárse llevar por el ritmo de Cayó la noche Remix, el tema en el que se unen los raperos canarios La Pantera, Quevedo y Juseph ft Bejo, Abhir Hathi, Cruz Cafuné y El Ima.

Cayó La Noche Remix - La Pantera, Quevedo, Juseph ft. Bejo, Abhir Hathi, Cruz Cafuné, El Ima

¡Ánimo, Laura! ¡Seguro que todo sale bien!