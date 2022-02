20 años de 'Estrella de mar', el disco con el que Amaral perdió el anonimato y el que les malacostumbró

"Totalmente alucinante", "una sensación muy bonita", "muy fuerte", "una sobrada". Todo eso fue Estrella de mar para Amaral. Porque, además de ser el más vendido de sus cinco lustros de trayectoria, fue el disco que les cambió la vida: "no nos lo esperábamos". Perdieron el anonimato y sus conciertos ya no les causaban la preocupación de '¡a ver si viene gente!'. Eva Amaral y Juan Aguirre hicieron balance en LOS40 del álbum que hasta a ellos mismos les dejó asombrados. Cuando se cumplen 20 años de su lanzamiento, repasamos junto al dúo zaragozano cómo vivió y sintió el estallido de Estrella de mar, el de sus tres primeros nº1 en LOS40.

"Perdimos un poco el anonimato"

Lo que pasó con Estrella de mar, según Juan Aguirre, "fue una sobrada". Era el tercer álbum del dúo zaragozano, el siguiente a Amaral (1997) y a Una pequeña parte del mundo (2000). Inesperadamente, la vida les cambió. Y, sin ellos quererlo ni buscarlo, se hicieron famosos. El guitarrista y compositor donostiarra lo contaba en LOS40 en una entrevista realizada por Sira Fernández: "Sí, la verdad es que nos cambió un poco la vida, hay que reconocerlo. Perdimos un poco el anonimato cuando íbamos al mercado, en el metro. Así, a primera vista, nos cambiaron esas primeras cosas que nosotros hemos seguido haciendo ¿eh? porque no estamos dispuestos a renunciar a nuestra vida normal por el hecho de que haya pasado esto".

"Esto que raro ¿no?"

El primer paso de ese ascenso tan vertiginoso llegó con Sin ti no soy nada. Amaral la estrenó en exclusiva en la 4ª edición del concierto Principales Solidarios de LOS40, celebrado el 15 de Diciembre de 2001 en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza. Y fue entonces cuando se dieron cuenta, contra todo pronóstico, de que la canción gustaba:

"Ya notamos ahí que la canción le gustaba a la gente. Sí porque la estábamos ahí tocando, yo creo que Sin ti no soy nada todavía no la habíamos enviado y de repente la gente en el segundo estribillo ya estaba cantando y decíamos 'bueno, esto que raro ¿no? porque nadie la conoce ¿cómo es posible que se hayan enganchado de oír un minuto de canción?'. Estábamos ante un público ¿Cuánta gente habría allí? ¿10.000 personas?. Estaban Estopa también ese día".

Amaral, retratados en 2003 en Madrid. / Carlos Alvarez/Getty Images

Sí. Y además de los hermanos Muñoz, completaban el cartel Jarabe de Palo, Rosario y El Hombre Gancho. Era un concierto benéfico bajo el eslogan 'Todos contra el hambre en Centroamérica'.

"Para que se callen"

Poco después de cantarla por primera vez en público, Sin ti no soy nada salió como primer single de Estrella de mar. En realidad, no era la opción preferida del dúo. Eva explicaba en LOS40: "Es una canción autodestructiva… nunca pensamos que iba a ser el éxito de Estrella de mar. Pensábamos que había otras canciones que tenían más opciones". ¿Qué ocurrió entonces?.

Juan Aguirre lo explicaba en LOS40: "¿Sabes qué nos pasó?. Que estábamos de nuevo en Londres, era la segunda vez que grabábamos con Cameron (Jerkins) y la compañía quería sacar ya un single. Sin ti no soy nada la teníamos más o menos terminada y dijimos, 'bueno, pues para que se callen vamos a mezclar esta canción, se la enviamos y ya enviaremos otra'. Nosotros decíamos, 'bueno, igual es un poco triste'. Realmente es una canción de sentimientos extremos de tristeza".

"¿Os estáis volviendo locos?"

Desde luego, "para que se callen" resultó ser la mejor decisión. Cuando el 4 de Febrero de 2002 Estrella de mar llegaba a las tiendas, entraba en el Top 10 de los álbumes más vendidos de España y así permaneció todo ese año y el siguiente. Sin ti no soy nada había impulsado el vertiginoso ascenso de Amaral, que tuvo continuidad en otros himnos pop del álbum: Te necesito, Toda la noche en la calle, Moriría por vos o Salir corriendo.

Estrella de mar, que también se lanzó internacionalmente, se convirtió en el álbum más vendido del grupo (en torno a 2 millones de copias). Eva y Juan no salían del asombro. Iban de sorpresa en sorpresa en sorpresa. Y cuando empezó la gira no podían creer que llenaran grandes recintos:

"El comienzo de la gira de Estrella de mar, cuando de repente íbamos a un sitio con una capacidad para público que hasta ese momento nosotros nunca habíamos tocado en ese tipo de escenarios y yo decía 'pero ¿Os estáis volviendo locos todos? es que igual viene poca gente, fíjate qué fiasco. Y decían '¿Cómo que poca gente, pero tú te has asomado desde el escenario?' y corría así la cortinita y la gente, a lo mejor se habían desbordado totalmente las previsiones. Y para mí era alucinante. Totalmente alucinante, porque siempre había sido una especie de lucha '¡a ver si viene gente!'. Veníamos de tocar en El Rincón del Arte Nuevo, que caben 40 y a veces no se llenaba. Y de repente, encontrarte con eso era muy fuerte, pero para bien. Una sensación muy bonita".

El intenso tour se prolongó dos años: más de 200 conciertos y paradas en México, Chile o Estados Unidos. Además, fueron teloneros del concierto de Lenny Kravitz en Barcelona (Junio, 2002) y de la gira de Bob Dylan en España (Julio, 2004)… a pesar de los contratiempos.

El estrés "porque no lo esperábamos"

Todo ese trepidante ritmo, además de sensaciones fuertes y bonitas, tuvo consecuencias bastante desafortunadas, sobre todo para Juan: "Yo tuve una lesión en la mano que me sobrevino un poco por estrés, porque no lo esperábamos, porque nunca hemos tenido interés en convertirnos en personajes públicos, ni en famosos".

De pronto, te cambia un poco la vida y cambia un poco la manera en la que la gente te ve, aunque tú seas igual, incluso puede haber gente que hasta desconfíe de tu concepto artístico 'Va, estos son comerciales'

Hubo incluso alguna gente que empezó a desconfiar de la música de Amaral y a tacharla de comercial: "De pronto, de alguna manera, te cambia un poco la vida y cambia un poco la manera en la que la gente te ve, aunque tú seas igual, incluso puede haber gente que hasta desconfíe de tu concepto artístico 'Va, estos son comerciales'. No, éramos el mismo grupo 'underground' o alternativo o que no se comía nada y tocaba en garitos y de pronto pues estábamos saliendo en todos lados".

Teloneros del "rock and roll con patas"

En 2004, Amaral ya era una de las formaciones con mayor proyección y Bob Dylan quiso que abrieran su gira por España. Qué mejor broche para la gira de Estrella de mar. Aunque la lesión de Juan a punto estuvo de dar al traste con lo que para ellos era "un grandísimo honor", finalmente Eva decidió colgarse la guitarra (Aguirre la apoyó con la armónica en alguna canción) y no dejar pasar esa ocasión única: "Para nosotros era un grandísimo honor telonear al rock and roll con patas. Para nosotros, todo lo que adoramos del espíritu del rock lo tiene Dylan. Todo", decía Juan Aguirre en LOS40.

"Nos estamos malacostumbrando"

Las ventas disparadas, los conciertos multitudinarios o los premios (MTV al Mejor Grupo Español, Premio Ondas a la mejor canción por Sin ti no soy nada, Premio Cadena Dial a la mejor canción por dicho tema. Cinco Premios de la Música al Mejor Autor Revelación, Mejor Artista Revelación, Mejor Canción (Sin ti no soy nada), Mejor Álbum Pop (Estrella de mar) y Mejor Canción Pop (Sin ti no soy nada)), habría que sumar los nº 1 en LOS40.

Porque los tres primeros nº 1 de Amaral en LOS40 estaban dentro de Estrella de mar: Sin ti no soy nada (16/03/2002), Te necesito (15/06/2002) y Toda la noche en la calle (19/10/2002). "Hace mucha ilusión", reconocía Eva. Y Juan, aunque estaba encantado, ponía un 'pero': "Pero nos estamos malacostumbrando. Porque… tenemos que estar un ratito en silencio y que se ponga la música de otros y nosotros a casita a escribir".