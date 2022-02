Don Omar para su concierto en Las Vegas indignado y las redes sociales le dan la razón

Disfrutar de un concierto de Don Omar debe ser una experiencia única. El de Puerto Rico ha hecho historia con sus canciones, convirtiéndose en una auténtica leyenda del reggaeton. Tanto es así que sus temas son considerados verdaderos himnos.

¿Quién no lo ha dado todo con Dile A Él? ¿Y con Ella Y Yo? Seguro que han sido los protagonistas de algunas de tus fiestas. Aunque parece que estas canciones no han llegado a todo el mundo.

El artista ha ofrecido un concierto en Las Vegas y, como no podía ser de otra forma, su Ella Y Yo estaba incluida en el repertorio de canciones. Su sorpresa llegó cuando, en el momento de interpretarla, el público no seguía la letra. Don Omar, sin palabras, para el espectáculo y pregunta si de verdad no se la saben. Y no, parecía que casi nadie podía gritar los versos de la canción.

Don Omar detiene su último concierto en Las Vegas porque nadie se sabía la letra de ELLA Y YO



😭😭😭 pic.twitter.com/3iNWq92gVv — Fleek Mag (@Fleek_Mag) February 2, 2022

El vídeo del momento ha recorrido las redes sociales y los usuarios no han tardado en reaccionar. "Vas a un concierto de Don Omar y no te sabes ESE TEMA", dice @222omaima. "quien en su sano juicio no se sabe ella y yo de Don Omar????", añade @dalversanchez. "Pero que clase de gente va a ver un concierto de Don Omar y no se saben "ella y yo", que tiene que pasar y cantar otra", declara @isa_aslashad.

Está claro que no solo el puertorriqueño se ha indignado ante esta situación. Sus seguidores y los amantes del reggaeton también han salido en su defensa.

Ella Y Yo forma parte del álbum God's Project de Aventura, el grupo compuesto, entre otros, por Romeo Santos. La canción vio la luz en el año 2005 e inmediatamente comenzó a sonar en todos los rincones del mundo. Ya era un himno. Es por ello por lo que el hecho de que gran parte del público de un concierto de Don Omar no se sepa su letra ha impactado a muchos.

Y tú, ¿te la sabes?