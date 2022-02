Ed Sheeran y Taylor Swift podrían estar preparando una nueva colaboración

El 2022 viene cargado de nueva música. Y qué mejor noticia de que sea de nuestros artistas favoritos, como por ejemplo de Ed Sheeran y Taylor Swift. Aunque esto de momento no es del todo seguro, hay sospechas irrefutables que pueden confirmarlo.

El intérprete de Perfect ha revolucionado las redes sociales con esta publicación de Instagram: "Firmando algunos CD para algo que viene dentro de poco, estén atentos", escribía. La imagen mostraba una carta en la que salía el comodín por un lado y la reina de corazones por el otro. Sin embargo, la reina es rubia, lo que los fans no han tardado en deducir que se parece a... ¡Taylor Swift!

Y es que la referencia es muy clara. Ed se refiere a The Joker and The Queen, su single que se incluye en su último trabajo, = (Equals), que vio la luz en octubre de 2021. ¿Qué querrá decir con esto? ¿Se avecina remix de The Joker and The Queen con Taylor Swift? Los fans de ambas estrellas ya se han puesto a investigar y están muy seguros de lo que han visto. "Joker and The Queen remix with Taylor so true", escribía un fan. "Veo a una reina rubia @taylorswift", añadía otra. Está claro que las sospechas se terminan confirmando.

Las teorías que confirman la posible colaboración

Ahora bien, las teorías que justifican esta sospecha son las siguientes. Según los fanáticos de Taylor, esta publicación es la "última" pieza que completaría el misterio del remix. En el videoclip de Overpass Graffiti de Sheeran se hicieron algunas referencias a la intérprete de All Too Well: un parche en la chaqueta negra de cuero de Ed donde se leía "Taylor Swift", además de también leerse su nombre en un periódico falso cuyo titular dice '¿Dónde está ED?'.

Ed Sheeran confirmed there is a remix coming out with an American artist for his song, “The Joker and The Queen” off his new album #Equals 👀❗️



Fans have spotted these Easter Eggs so far, including “Taylor Swift” written in scenes of the “Overpass Graffiti” music video! 👀 pic.twitter.com/dUZK1MaRMm — Taylor Swift Updates (@SwiftNYC) October 29, 2021

Nada de esto podría ser fruto de la casualidad, ya que en ese mismo periódico se menciona a Elton John y este participó junto con el cantante en Merry Christmas. Tampoco dudaron de la referencia a Ed en el video de I Bet You Think About Me de Taylor donde sale el signo de igual (=) en la tarta. Sin duda, los swifties y los sheerios tienen un ojo de águila muy potente.

No sería la primera vez que la pareja colabora juntos, pero sí sería la primera en este 2022. Y por este motivo el hype de los fans por el contenido solo está subiendo. Ahora nos queda esperar para confirmar lo anunciado. Y a ti, ¿te gustaría escuchar el remix de The Joker and The Queen con Taylor Swift?