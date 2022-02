Marlena estrena ‘Que te vaya bonito’, su nueva canción y vídeo

Marlena es uno de los proyectos más interesantes de pop en castellano. Después de darnos una lección magistral de baile, de amor, amistad y emociones en singles como Me sabe mal, Gitana o Muñequita, Ana Legazpi y Carolina Moyano han dado un paso más y presentan: Que te vaya bonito.

Se trata de un tema muy íntimo, una balada donde ambas abordan el desamor a través de sus versos. "Que te vaya bonito / y que encuentres algo de verdar / Yo estaré buscando / te lo admito", canta Ana con sentimiento en esta canción desgarradora y oscura compuesta por Marlena y en la que también ha participado Alice Wonder.

Portada de Que te vaya bonito. / Imagen cedida por RLM

Sobre relaciones tóxicas

Que te vaya bonito llega días antes de San Valentín pero tiene un mensaje claro: hay que plantarle cara al amor tóxico y dejar de romantizar relaciones que son adictivas y peligrosas.



En palabras de Ana Legazpi: "Escuchando el título de esta canción da la sensación de que tendrá un toque amargo y que dolerá al pecho, y así es. El amor no sería amor sin una canción triste detrás, cuando más duele es cuando más has querido, y “q te vaya bonito” habla un poco de eso… Hemos intentado reflejar en la letra lo que sería un poco una relación tóxica, una relación de la que quieres salir y no te dejan porque no se van. Un deseo constante de que salgas de mi cabeza y de que el dolor cese ya. Pero no puedes, te aferras al “Y si..?” como a un clavo ardiendo, y explica un poco esa angustia constante", ha desvelado la cantante en nota de prensa.

Y continúa: "Esta canción refleja lo que siempre ha sido nuestro lado más “cortavenas” o “sleepypop”, un lado que nos representa bastante”, ha expresado la artista.

Sobre el videoclip

El videoclip, oscuro y onírico, mezcla primeros planos del fuego, una imagen más intimista, y otros en plena naturaleza, mucho más aperturistas. Virgo Martínez se ha encargado de dirigir esta pieza visual, que cuenta con una estética sencilla y una bella fotografía de paisajes naturales. La dirección de fotografía ha corrido a cargo de Pablo García.