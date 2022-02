Arkano comenta años después su famoso RAP en el metro de junto a Skone: “Desde el primer momento liándola”

Arkano es un animal de la improvisación y lo demuestra siempre que tiene ocasión. Aquel día de septiembre de 2021, el artista alicantino y su colega Skone asumieron el reto de Anda Ya de bajarse al Metro de Madrid para rimar e improvisar con algunas palabras aleatorias de quienes hubiera en el vagón.

El resultado es un vídeo muy guay en el que la gente, al principio incrédula, va poco a poco prestando más atención al dúo. Con una pequeña base en unos altavoces inalámbricos y el genio y figura de ambos freestylers, Arkano y Skone consiguen ganarse al público del metro. ¡Ya hasta consiguen ligar con sus rimas!

Cinco años después de aquel icónico momento, le ponemos a Arkano las imágenes para que las valore y las comente. “Desde el primer momento liándola y despertando a un señor en el metro", dice Arkano nada más ver las imágenes (y se le dibuja una sonrisa en la cara).

"¡Qué buenos momentos hemos pasado con el freestyle!", dice el artista en este vídeo.

"Me siento bastante idendificado"

Si le preguntamos a Arkano por ese momento, nos dice que se siente muy identificado con aquel momento. "Y además con Skone, que nos conocemos desde pequeñitos y llevamos toda la vida en esto. Hemos pasado muy buenos momentos. Ahí me veo feliz, me veo ilusionado, que no ha cambiado mucho la cosa porque sigo feliz, ilusionado y motivado, pero ahora con mucha más experiencia, con mucha más mochila, pero la esencia sigue siendo la misma", ha expresado el cantante y compositor alicantino.

Le preguntamos si repetiría y la respuesta es clara: "Por supuesto, sin duda que lo haría".