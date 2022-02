Liam Gallagher estrena su nuevo single, ‘Everything's Electric’, escrito junto a Dave Grohl

La historia infinita de las desavenencias de los hermanos Gallagher es más que conocida. Oasis revolucionó el panorama del britpop, pero desde hace tiempo llevan carreras separadas y utilizan gran parte de su tiempo para lanzarse los trastos a la cabeza. En el mundo de la música, igual que con sus fans, hay muchas ganas de que ambos se vuelvan a juntar. Uno de los ejemplos es el de Dave Grohl, el líder de Foo Fighters, el cual lanzó en su momento una petición formal para que volvieran.

Noel Gallagher no se lo tomó muy bien: "¿Alguien firmará la petición que Dave Grohl quiere hacer para que volvamos a estar juntos? Me gustaría lanzar una petición para que los Foo Fighters se disolvieran, si eso fuera posible, respondió durante un concierto.

Ahora, Grohl vuelve a estar involucrado con la banda. En esta ocasión, es el co-creador de la nueva canción de Liam Gallagher, además de encargarse de la batería en el tema. Everything's Electric es el nombre de este nuevo sencillo, que incluye referencias a Sabotage de Beastie Boys o a Gimme Shelter de los Rolling Stones.

Formará parte de C'mon You Know, el nuevo disco que el ex de Oasis publicará el próximo 27 de mayo. Es el tercer LP en solitario de Gallagher, después de As You Were de 2017 y Why Me? Why Not de 2019.

Liam Gallagher - Everything's Electric (Lyric Video)

Liam Gallagher alcanzó la fama como cantante de Oasis, la más popular banda de rock británico de los noventa. Las repetidas desavenencias con su hermano Noel, fundador del grupo, culminaron en la disolución de Oasis en 2008. En ese momento, Gallagher formó una nueva banda junto a algunos ex miembros de Oasis, a la que denominó Beady Eye.

Con este nuevo conjunto, Gallagher lanzó su debut Different Gear, Still Speeding en 2011, seguido dos años después por BE. En 2014 Gallagher anunció el final de la banda, y, como suele hacer cada cierto tiempo, negó la posibilidad de una reunión con su hermano.

En mayo de 2017 Gallagher publicó Wall of Glass, su primer sencillo como solista. El álbum As You Were apareció unos meses más tarde. Dos años después llegaría Why Me? Why Not?, su segundo álbum en solitario.