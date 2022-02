Tina Turner: El icónico vestido lencero que “sacó a la leona” y ya es inmortal

"Sentirme libre era importante para mí, sobre el escenario y en la vida", decía Tina Turner. Por eso, no se doblegó a modas ni al 'qué dirán'. No era su objetivo atraer al público masculino. Siempre fue auténtica y fiel a sí misma. Y siempre la moda reflejó su mundo interior. A finales de los 90s, lució uno de los vestidos más icónicos y memorables de todos los que se puso en sus 50 años sobre las tablas. Reunía su esencia. Elaborado con montones de luminosos cristales de Swarovski, lanzaba destellos cuando Turner sacaba a la "leona" que llevaba dentro y se movía enérgicamente bajo los focos. Fue uno de los últimos diseños de Gianni Versace y ahora ha quedado inmortalizado en un NFT gracias Wayne Scot Lukas, 'co-autor' de la imperecedera prenda.

"Cuando miro atrás, puedo ver la historia de mi vida a través de la ropa que vestía. Siempre hubo una conexión. La oportunidad de cantar con Ike en los primeros años fue algo parecido a un cuento de hadas para una adolescente cuyo sueño era actuar en el escenario. Me sentía elegante con mi vestido, como una princesa. Pero ese vestido era una prisión, como mi matrimonio", revelaba Tina en NBC. "Quería avanzar, así que mis faldas se acortaron y se hicieron menos estrechas porque sentirme libre era importante para mí, sobre el escenario y en la vida".

Y ese ha sido el mantra que la flamante leyenda de la música ha mantenido: sentirse libre, no doblegarse a lo que piensen los demás: “No existen reglas que te digan que tienes que vestirte de una forma concreta, o que seas de una forma determinada". Desde sus pelucas a sus zapatos, todo es "una forma de expresión personal para mí".

"Quieren ver mis piernas, mi melena, mis labios rojos"

La forma en la que Tina Turner se expresó a finales de los 90's ha pasado a la historia del rock. El 'outfit' que lució en la gira de Wildest Dreams, está considerado uno de los más icónicos de todos con los que la artista se ha movido sobre los escenarios. Y es un reflejo de su personalidad y de su espíritu libre. Hablamos del vestido plateado, de estilo lencero, enmarcado con encaje negro en forma de V en el escote y en el dobladillo. Turner finalizaba el look con sombra de ojos gris humo y labios pintados de rojo.

Entre abril de 1996 y Agosto de 1997, Tina Turner emprendió su tour más largo: 250 conciertos en Europa, Estados Unidos y Australia y Australasia. Tenía entonces 57 años y se movía vigorosamente sobre las tablas con ese vestido corto que lanzaba destellos bajo los focos y deslumbraba al público: "Quieren ver mis piernas, mi melena, mis labios rojos", decía la artista durante esa gira.

"Quiero crear una atmósfera de mutuo respeto. Nunca me he vestido para atraer al público masculino. Quería mostrar a las mujeres que era posible ser glamorosa y excitante sin necesidad de ser impúdica... he celebrado mi feminidad sin explotarla", revelaba en una entrevista con NBC News.

"Fue necesaria escolta policial"

Muy vinculada a la naturaleza desde niña, Turner "quería que mi ropa reflejara ese espíritu libre. Cuero, plumas y otras fibras naturales, metales, pedrería y joyas". Todo eso quedaba plasmado en el diseño cubierto con cristales de Swarovski que habían elaborado para ella Gianni Versace y Lukas Wayne Scot.

Lukas, el estilista y gurú de la moda (Janet Jackson, Justin Timberlake), explicó la historia del vestido en Page Six: “Tina no iba a ponerse el vestido porque en el primer show en París, llegó muy tarde. Fue necesaria escolta policial para llevarlo al recinto". Y añadió: "Caí de rodillas y lloré. Cuando salió al escenario con el vestido, cantando el primer tema Simply the best coreado con acento francés por 69.000 fans… sentí que finalmente lo había logrado".

"Salió la leona"

En Abril de 2021, coincidiendo con el estreno del documental 'Tina' para HBO, Donatella Versace habló en la edición británica de Vogue sobre el icónico vestido: "Mi hermano Gianni y yo vestimos a Tina… Creamos un mini vestido de estilo lencero hecho con un entramado de cristales, muy corto", recordaba. "Cuando ella lo vio dijo 'demasiado corto'. Pero después de ponérselo y de verse en el espejo, se produjo un cambio instantáneo en su actitud. Salió la leona".

Tina Turner, durante un show en en su 'Wildest Dreams' tour, en Inglaterra. / Pete Still/Redferns

Según Donatella: "Tina es capaz de sacar partido a su indumentaria. En el backstage, antes de la actuación, bailó con Gianni. Fue mágico, nunca olvidaré ese momento. ¡Sobre el escenario, su energía era increíble!".

Curiosamente el famoso vestido fue uno de los últimos diseños creados por Gianni Versace, ya que fue asesinado el 15 de Julio de 1997, muy poco antes de que terminara el tour The Wildest Dreams. Ese tour en el que Tina Turner había convertido su creación en una prenda icónica.

"Tina odiaba a Versace"

Las declaraciones de Donatella irritaron a Lukas Wayne Scot. El diseñador americano acusó a la italiana de 'robarle' los créditos del vestido. En una entrevista con Page Six, Lukas aseguró que él era único que lo había diseñado y convencido a Turner para que se lo pusiera. Y confesó algo más: "Tina odiaba a Versace, ella era sobre todo de Armani".

Además, contó que la cantante tuvo una pequeña pelea con Elton John: "Tuvo un rifirrafe con Elton John porque – en la grabación de Divas Live – le dijo 'Versace te hace parecer más gordo', o algo así. 'Necesitas ropa confeccionada por Giorgio Armani'".

Un vestido inmortal

A finales de 2021, el vestido de Tina fue inmortalizado y se convirtió en un NFT gracias al diseñador Wayne Scot Lukas. El 'non-fungible token', lo componen bocetos y notas originales de Lukas y Gianni, además de un capítulo de sus memorias sobre el origen del vestido titulado 'Simply the test' y 111 imágenes de la supermodelo (ex pareja de Donald Trump) Kara Young con el vestido puesto... por primera vez en 29 años. La compañía ViciNFT empezó la subasta del NFT durante la Semana de Arte de Miami, a partir del 30 de Noviembre de 2021.