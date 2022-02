Así son los zapatos que Sarah Jessica Parker diseñó para ‘And Just Like That’

Sarah Jessica Parker lleva dos décadas siendo todo un referente de estilo. La actriz estadounidense se convirtió en una It Girl cuando ni si quiera se utilizaba el término. Además, muchos de los espectadores y espectadoras conocieron los nombres de algunas de las firmas más exitosas del mundo de la mano de Carrie Bradshaw, su famoso personaje en Sexo en Nueva York.

¿Quién no ha soñado con tener unos maravillosos Manolo Blahnik en su ropero? Una aspiración que nos creó la propia serie. Ahora, la actriz ha vuelto a ser noticia por los zapatos que ha lucido en la continuación de Sexo en Nueva York: And Just Like That...

¿La razón? Sarah Jessica Parker ha diseñado sus propios zapatos de tacón, causando sensación entre la audiencia de la serie. La actriz aportó unos tacones de ensueño al vestuario del personaje que marcó su carrera.

Los zapatos de Sarah Jessica Parker en la serie / Getty / James Devaney/GC Images

Es verdad que a lo largo de la serie aparecen todo tipo de prendas. La mayoría de ellas tienen que ver con firmas de moda muy famosas, pero entre todos los zapatos que aparecen llaman la atención los de la firma Duchessa Gardini. Y es que la actriz los lleva a lo largo de la serie.

Sarah aparece llevando esta marcaen el momento en el que acude a la consulta del médico. Dando vida a Carrie, aparece con unos mules en el quinto episodio. También en el octavo capítulo lleva esta firma. Lo hace junto a un vestido rosa de cuadros que le queda de maravilla.

Parece ser que los tacones diseñados por Sarah Jessica Parker no iban a estar presentes en la serie en un principio. Y es que era demasiado extraño meter en el universo de Carrie una prenda que perteneciese a Sarah. Lo que ocurrió es que, cuando estaban diseñando el vestuario del personaje, quedaron muchos huecos sin cubrir por prendas. Fue entonces cuando los zapatos de la actriz se colaron.

Sarah Jessica Parker / Getty / James Devaney/GC Images

De hecho, Parker ha reconocido que no quiso que saliese su nombre ni el de George Malkemus, socio de la actriz, en la serie. De hecho, pensaron en que la marca podría hacerse pasar por una antigua casa italiana en la serie. Y es que todos los zapatos que diseñan están hechos a mano en Italia, tal y como recoge el medio Vogue.

De este modo, Carrie ha lucido unos increíbles zapatos diseñados por la actriz que le da vida en el último episodio. ¿Quién no quiere vestir como la protagonista de Sexo en Nueva York?