Miss Caffeina: “Cuesta más escribir de sentimientos positivos porque los damos por hecho”

Los chicos de Miss Caffeina llevan casi tres lustros volando alto. Los artistas se han metido al público en sus bolsillos gracias a los ritmos de sus canciones, sus increíbles letras y su forma de pisar los escenarios. Tras Oh Long Johnson, Miss Caffeina vuelve con un nuevo disco: El año del tigre.

Como no dan puntada sin hilo, los chicos han sacado el disco en la misma semana en la que comienza el nuevo año chino. Y es que todo el imaginario visual del disco juega con la cultura oriental.

En cuanto al sonido, Alberto Jiménez, Sergio Sastre, Antonio Poza y Álvaro Navarro han apostado por rescatar de nuevo aquella esencia de los años noventa. Aquel sonido que tanto les marcó de adolescentes y con el que ya experimentaron en su anterior LP vuelve a ser el protagonista.

Para contarnos los secretos de este nuevo trabajo y la inspiración de algunas de las letras, los chicos nos han concedido unos minutos de entrevista.

Pregunta (P): ¿Por qué el Año del Tigre en el año del Tigre?

Alberto Jiménez: Justo se llama El Año del Tigre porque es en el año del tigre, pero si hubiese sido el año de la rata nos lo hubiésemos pensado dos veces. Cuando decidimos que todo el imaginario visual iba a ser oriental nos dimos cuenta que justo en la semana de lanzamiento era el año chino. Era el año del Tigre y nos pareció un título perfecto. Simboliza mucho los dos años de mierda de los que venimos y las ganas de salir. La actitud es de ser valientes y fuertes. Venía al pelo.

P: ¿Lo habéis celebrado?

Sergio Sastre: Bueno, estamos sacando un disco. Nos parece una buena forma de celebrarlo.

P: En el sonido de Oh Long Johnson cogías ese tono de los noventa, ahora hay menos pinceladas, pero sigue sonando ese sonido, ¿qué tiene esa década que tanto engancha?

Sergio Sastre: Al final nosotros fuimos adolescentes en aquella época. Es cuando empiezas a descubrir música y es el centro de tu universo. Es el sitio en el que te refugias, lo que te da alegrías y la manera de canalizar sentimientos.

Alberto Jiménez: Además, en esa época había muy buena música de distintos estilos. Estaba el R&B, el rock, la música electrónica... fue una época muy buena. Es muy fácil buscar referencias en esos años.

Antonio Poza: Son las primeras canciones que empiezas a tocar con la guitarra.

Los chicos de Miss Caffeina / Foto de promo

P: ¿Son los mismos nervios a la hora de lanzar disco que cuando empezasteis?

Sergio Sastre: Es verdad que ahora tenemos más recorrido y hay una base de gente que lo va a ver bien. Eso es de agradecer. A efectos artísticos siguen estando los mismos nervios de si va a gustar o no, si va a cumplir las expectativas. Esas cosas van a estar. El día del lanzamiento del disco estás cagado.

P: Creo que a la hora de componer El año del Tigre habéis hecho malabarismos con los horarios, combinando actuaciones con ir al estudio. Normalmente vosotros trabajáis de otra manera, ¿cómo lo habéis llevado?

Alberto Jiménez: Sí que es extraño porque somos mucho de limitar los tiempos. Es verdad que componemos a lo largo del tiempo, pero sí que solemos o estar de gira o grabando. Ahora lo hemos tenido que hacer a la vez. Teníamos claro que queríamos sacar un disco. Al principio estuvimos en la distancia y luego nos juntamos. Tuvimos que grabar el disco en mitad de gira por unas circunstancias. Ha sido todo bastante caótico, pero creo que en el caos nos movemos bien. Al final creo que ha salido un muy buen disco. De hecho me sorprende.

P: En El Año del Tigre hay toques de reguetón como en Me voy, ¿por qué este sonido?

Alberto Jiménez: Hay cosas muy interesantes dentro del reguetón. Cuando las bases están muy bien hechas, es bastante interesante. En Me Voy le pegaba mucho una base así. Está compuesta sobre una base así. Venía al pelo. Es verdad que a la hora de sacar la canción tuvimos dudas pensando que la gente podría decir que íbamos a ir por ese sonido. Pero creo que tal y como está colocado se entiende a la perfección. Queda muy bien.

P: Hay una frase que me llama la atención de esta canción que es “Dicen que el talento es algo que solo dura unas pocas primaveras”, ¿pensáis que es un reflejo de la industria musical actual?

Alberto Jiménez: Con esa frase me refería a lo que nos dijo un técnico nuestro. Como que el talento tiene un tiempo y caduca. Por ejemplo, cuando se habla de que los mejores discos de un grupo fueron en un periodo de tiempo determinado. Que todo el esplendor de tu talento no dura para siempre. A veces estás más inspirado o menos. La canción habla sobre si merece la pena todo el esfuerzo y caos que tiene este mundo. Una de las preguntas que se hace es esta: ¿va a molar lo que estoy haciendo o llega un momento en el que estoy haciendo el ridiculo? Es ese sentimiento, más que la industria general.

P: Con esta reflexión, ahora os tengo que pedir que os mojéis y me digáis cuáles son vuestros discos preferidos de vuestra carrera.

Alberto Jiménez: Yo lo tengo clarísimo. Oh long johnson para mí.

Antonio Poza: Detroit seguramente.

Sergio Sastre: Yo voy a defender este último. Creo que tiene un balance muy interesante entre el tipo de mensaje y de canción. La producción también. Es muy fruto de su tiempo. Dentro de unos años vamos a clavar la chincheta y vamos a decir que estábamos en el momento perfecto para grabar esto.

Los chicos de Miss Caffeina / Fotos de promo

P: Supongo que con el tiempo se gana perspectiva y se verá de otra manera...

Alberto Jiménez: Claro, dentro de unos años se podrá poner y compararlos. Ahora yo no puedo.

P: Vale, chicos, ¿quién de vosotros se ha casado en Las Vegas y lo ha descrito en el disco?

Alberto Jiménez: Yo. De hecho, es la canción más descriptiva del disco. Además, es una canción de amor. Por fin sacamos una de ese tipo sin mierda detrás.

P: ¿Os cuesta más escribir de amor?

Sergio Sastre: Sí, cuesta más escribir de esos sentimientos positivos. Los damos por hechos. Cuando tienes una bocanada de mierda vital te motivas a escribir. Tiene algo de desahogo. Cuando estás feliz solo quieres vivir el momento y disfrutarlo.

P: Hablando a Las Vegas, ¿qué artista os gustaría ver en una residencia?

Alberto Jiménez: Britney Spears, lo que pasa es que ya no está. Cuando yo fui era Navidad y no estaba ni Cher, ni Celine Dion, ni Mariah Carey.

Sergio Sastre: Aunque ya no se va a poder, Tony Benet o algo así. Algo clásico que conectara con esas Vegas clásicas de hace treinta años.

Antonio Poza: Cuando fui me quedé con muchas ganas de ver a Elton John.

P: Solo hay una colaboración en El año del Tigre con Ana Torroja, ¿no os apeteció meter otra?

Alberto Jiménez: Con Ana surgió de manera espontánea por unas casualidades. No queríamos hacer algo por hacer. Si surge alguna saldrá más adelante. Tenemos pensado sacar música más adelante que lo mismo no tiene nada que ver con el disco. Aunque sean singles. Tenemos una pendiente con Varry Brava. Darle más vida a Dancetería.

P: ¿Ibais con ellos en el Benidorm Fest?

Alberto Jiménez: Por supuesto. Hicimos promo por ellos.

Los chicos de Miss Caffeina / Fotos de promo

P: ¿Y os veis vosotros en Benidorm Fest 2023?

Todos dicen que no con la cabeza.

P: La salud mental ha dejado de ser un tabú. También en las canciones, ¿era importante hablar sobre el tema para vosotros en Autoayuda?

Alberto Jiménez: No sé si por la situación actual y los dos años que llevamos se ha convertido en algo donde se ha puesto más el foco. Hay mucha gente que no sabe cómo gestionar todo lo que ha cambiado el mundo. Parecía que iba a ser una cosa más sutil y no. Al final el ritmo ha cambiado y la forma de vivir también. La ansiedad y la incertidumbre que genera todo eso ha hecho mella. Creo que falta información y que está bien estar mal. No hace falta estar intentando todo el rato ser feliz por ser feliz. Si no se tienen las herramientas, hay que pedir ayuda. Creo que nuestra generación veía mal pedir ayuda psicológica. Como si estuviésemos locos. Poco a poco nos hemos dado cuenta de que no pasa nada por estar mal. La canción va en contra de ese positivismo Mr. Wonderfull y todas esas frases hechas de “si quieres, puedes”. A veces no puedes. Esas frases ponen la responsibilidad sobre ti. Eso hay que mandarlo a la mierda.

P: Vale, decís que nadie bebe por el sabor. Quiero que me confeséis qué pedís vosotros a la hora de dado beber.

Sergio Sastre: En la canción no. Habla de un personaje que es alcohólico. Claramente no bebe por el sabor. Yo he ido rebajando cada vez más lo que puedo beber. Me he quedado en cerveza y vino. Si subo de ahí, la apuesta es muy fuerte. Creo que me lo puedo pasar muy bien, pero que al día siguiente voy a pagar las consecuencias.

Alberto Jiménez: Yo me quedo con un buen gin tonic. Pero no ensaladas de las que hacen en algunos bares. Uno con poco alcohol que es como saben bien.

Antonio Poza: Yo llevo algún tiempo experimentando con el ginger ale. Y creo que es una bebida curiosa.

P: Siguiendo jugando con las letras de vuestras canciones, quiero saber a qué artista le daríais un fuerte aplauso.

Alberto Jiménez: Como últimamente hemos estado viviendo muy intensamente el Benidorm Fest se lo daríamos a nuestros favoritos que eran Varry Brava. Pero también a Rigoberta Bandini y a Tanxugueiras.

P: ¿No pensáis que se ha ido todo un poco de madre?

Alberto Jiménez: La gente no ha cogido el foco de hacia dónde criticar. La chica lo ha hecho increíblemente bien y ya está.

P: Os quiero preguntar por aquel falso hackeo que hicisteis para promocionar vuestra nueva era musical. ¿Pensasteis en algún momento en no seguir con esa promo?

Alberto Jiménez: Creo que nos han copiado la estrategia alguien.

Sergio Sastre: Creo que ha sido Walls

Alberto Jiménez: Creo que fue una idea muy guay. Estábamos a tope con la idea, pero que nos ha hecho perder 5.000 seguidores en Instagram. A esas personas, otro fuerte aplauso.

Sergio Sastre: Me contactó un hacker español para ver si necesitábamos ayuda. Fue en ese momento cuando empecé a acojonarme. Yo no quiero llamar a esta persona por si las moscas. Tenemos que decir que “ole” por el equipo creativo. Fue un buen pistoletazo de salida.

