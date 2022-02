Jennifer Lopez y Maluma derrochan amor en ‘Marry Me’, canción principal de la banda sonora de su película

Aunque parezca mentira, 2022 ya pisa con fuerza febrero, el mes del amor. Para conmemorar de la mejor forma posible estos días acaparados por las travesuras de Cupido, Jennifer López y Maluma estrenan música y película.

Desde hoy, día 4 del segundo mes del año, está disponible la banda sonora al completo de Cásate Conmigo, donde se incluye el tema principal de la misma: Marry Me. Esta canción mezcla ritmos pop dance con las voces de Jlo y Maluma y, como su nombre indica, gira en torno a ese amor que parece el definitivo para pasar por el altar.

Esta composición es toda una declaración de intenciones, que ya nos adelanta la enorme química que seguro derrochan los dos artistas en la gran pantalla cuando llegue a los cines de nuestro país. Antes, ya habían estrenado otros temas de la banda sonora, como Pa ti (For You) o On My Way en los American Music Awards 2021.

El tema central no dispone de videoclip, pero ya está pisando fuerte en las plataformas de streaming:

Jennifer Lopez, Maluma - Marry Me (Kat & Bastian Duet - Audio)

Por otro lado, el cantante colombiano ha celebrado con esta divertida proposición la salida de Marry Me, canción cuyo contenido casa a la perfección (nunca mejor dicho) con la estética de comedia romántica estadounidense que tantas alegrías le han traído a Jlo y donde Maluma está a punto de probar suerte:

Sobre la película Cásate Conmigo

Como decimos, Cásate Conmigo seguirá la fórmula de comedia romántica que atrajo a tantísimos actores y actrices en los 2000 en Hollywood. En este caso, una vieja conocida de estas producciones, Jennifer López, estará acompañada por Maluma.

Para poner más carne en el asador, tal y como muestra el tráiler estrenado hace un par de meses, Owen Wilson es el tercer vértice de un triángulo amoroso. La cinta está dirigida por Kat Coiro (conocida por crear series como Modern Family o Shameless) y está ambientada en Nueva York, último ingrediente de esta dosis cinematográfica amorosa.

Llegará a los cines en Estados Unidos el 11 de febrero, el viernes previo al día 14 (San Valentín). En España, sin embargo, tendremos que esperar hasta el 25 de febrero para disfrutar de la música y actuación de Jlo y Maluma.