Beatriz Luengo y Yotuel Romero comparten imágenes de su boda y de sus hijos en el vídeo de ‘GPS’

“Gracias a Dios por tu amor, por mi bella familia y todas tus bendiciones. En este día solo te quiero decir ¡gracias. Por ese 3 de febrero en el que me cruzaste con @beatrizluengo”. Con estas palabras poco más le queda por añadir a Yotuel Romero sobre el amor que siente por su mujer, Beatriz Luengo.

Lanzan GPS, como él llama, “el himno del corazón”. Una canción que nos describe cómo es su relación. Y no la lanzan ahora porque estamos a las puertas de San Valentín, sino porque el 3 de febrero es una fecha importante en sus vidas que no quieren olvidar nunca.

Y todo ese amor se traslada al vídeo de su nueva canción en el que podemos ver imágenes de sus hijos, de su boda en Las Vegas, de su felicidad en la última gala de los Grammy donde triunfaron con Patria y Vida.

Son ya muchos años juntos desde que se conocieron en Un paso adelante. Desde entonces no se han separado, como si de un imán se tratase, no han podido despegarse el uno del otro y han logrado formar una bonita familia.

No son Dalí y Gala, aunque les hayan hecho un homenaje con esta canción, pero sí son un ejemplo de amor. Y como no les gusta ser protagonistas, han querido compartir, aparte de la suya, otra historia de amor. Decidieron cumplir el sueño de una pareja que no había podido casarse todavía por la mala salud del padre de la novia. Ellos lo hicieron posible.

Otra historia de amor

“DEP este gran hombre que nos enseñó que existen los milagros y que hasta en la peor de las enfermedades LA FAMILIA puede regalarte VIDA. Por una fuerte enfermedad le dieron días y el amor de los suyos le mantuvo vivo 8 años más. Su sueño era ver a su hija casada y le cumplimos el sueño. El regalo nos lo hizo él y la suerte fue nuestra de conocerle y cantar juntos. Gracias!!! Raúl está con nosotros”, compartía Luengo mientras compartía el último capítulo de la historia de amor que les ha inspirado.

Y es que si hay algo que ha demostrado esta pareja a lo largo de los años es que cuidan al detalle sus propuestas y buscan, siempre, darles una vuelta de tuerca y lo han vuelto a hacer.