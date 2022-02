Nicki Minaj estrena ‘Do We Have A Problem?’ con Lil Baby en un monumental videoclip de 9 minutos

Ya tenemos uno de los lanzamientos del mes: Do We Have A Problem?, cortesía de Nicki Minaj y Lil Baby. Canción al más puro estilo de estos dos raperos que llega arropada por un monumental videoclip de 9 minutos.

Tal y como nos ha demostrado en los últimos años, Nicki se ha ganado a pulso el título de reina con lanzamientos como este. Este 4 de febrero, la polifacética artista ha compartido el cinematográfico vídeo de su nuevo tema, en el cual no han escatimado en gastos. Más bien, todo lo contrario.

Y es que estos dos raperos protagonizan este metraje de 9 minutos y 13 segundos que parece sacado de Netflix, donde ella demuestra lo bien que se le da el mundo de la interpretación y cuenta también con Joseph Sikora como otro de los personajes principales. Los fans de la serie Ozark lo conocerán por interpretar a Frank Cosgrove Jr.

En este caso, la artista de Trinidad y Tobago se pone en la piel de una policía cuyo diccionario no contiene la palabra miedo. Minaj comienza el vídeo siendo la protagonista de un interrogatorio y, posteriormente, se impone con dos armas, una en cada mano, en una subasta.

Entre tiros y cambios de bando, suena la anhelada canción para alegría de sus fans. Con dicho cartel, no nos podíamos esperar otra cosa: intercambio de versos de rap entre los artistas protagonistas con un lenguaje sin filtro. Es decir, Minaj regresa con su estilo más fiel.

Primer adelanto de su nuevo disco

Esta canción, Do We Have A Problem?, es el primer adelanto del nuevo disco de Nicki Minaj. Tal y como ha comentado en diversos programas de televisión de Estados Unidos, 2022 es el año elegido para lanzar su próximo año.

Sin ir más lejos, en New Music Daily de Apple Music 1, puso el hype por las nubes: "A partir de ahora, todos los viernes se llamarán Pink Friday. Tengo muchas sorpresas preparadas para los fans antes del álbum, pero sin duda queremos sacarlo rápido. Me gustaría darles a probar un poco más de música antes de que salga, pero creemos que es el momento".