Raquel del Rosario: “El Sueño de Morfeo es una puerta que nunca he cerrado”

En la vida hay cosas que surgen casi por casualidad y terminan convirtiéndose en bonitas oportunidades. Es lo que le ha pasado a Raquel del Rosario. No hace mucho, descubrió que Noan, un pupilo de su querido Juan, decidió colgar en sus redes una cover de Nunca volverá porque su madre estaba pasando un buen momento y sabía que esa canción podría animarla. Esa canción lo cambió todo para El Sueño de Morfeo y escucharla en boca de un artista que está empezando consiguió que la cantante reconectara. Hoy presenta una nueva versión del tema y la nostalgia y las ganas han hecho que volvamos a soñar con el regreso de ese grupo que puso banda sonora a tantos momentos de nuestras vidas.

Esta colaboración va a despertar mucha nostalgia y voy a hacer una pregunta que revolotea siempre a tu alrededor: ¿Cuándo va a volver El Sueño de Morfeo?

Aunque la música ya no tiene el lugar que tenía antes en mi vida, esta colaboración sí que ha despertado en mí sensaciones muy bonitas, me ha hecho reconciliarme con la música. No es que estuviese enfada, pero de alguna manera la puse en otro lugar. Quizá hacer esta nueva versión de Nunca volverá me ha acercado a retomar poco a poco la música. Eso de que El Sueño de Morfeo se separó es algo que nunca me ha gustado escucharlo.

Videoclip oficial de la nueva versión de 'Nunca volverá'

Entonces no hubo separación como tal.

Separación suena a que algo no acabó bien. El Sueño de Morfeo es una puerta que nunca he cerrado y sé que los chicos tampoco. De retomar la música sería seguramente con otro estilo, pero si ahora nos dicen que este verano hacemos tres conciertos yo los hago. Juan y David siguen siendo como mis hermanos. Yo no me voy a separar ni de ellos ni de El Sueño de Morfeo. Que el grupo esté activo o inactivo es otra cosa.

La música de El Sueño de Morfeo ha marcado a muchas generaciones, pero no sé si en tu caso hay algún disco que todavía tengas muy presente.

El disco más especial fue el primero. Fue especial porque estaban temas como Nunca volverá, Esta soy yo u Ojos de cielo. Fueron los que más sonaron en la radio, los que dieron el pistoletazo de salida al grupo. Pero también guardo un especial cariño de nuestro tercer disco, Cosas que nos hacen sentir bien. Fue el primero que grabamos en Los Ángeles y fue un cambio de estilo. Menos celta y más rock. Esperaba más, pero no hubo reacción del público. Esas curas de humildad vienen genial porque la gente te está diciendo: revisate por dentro, que a lo mejor no todo es tan exitoso como tú te crees o como tú piensas. A partir de ahí entramos en otra etapa, una etapa en la que yo me replanteé si seguir o no. Sentía que no éramos lo que éramos.

En todo este tiempo, ¿has echado de menos la música? ¿Has echado de menos ser la vocalista de El Sueño de Morfeo?

No te voy a engañar. He disfrutado muchísimo de estos años alejada de los focos y centrada en la maternidad. Es verdad que me entra el gusanillo cuando voy en coche y me sale en el aleatorio alguna de nuestras canciones. Me meto en un viaje de recuerdos y horas de furgoneta. Tengo estos momentos de querer reconectar, pero son altibajos.

No sé si en su momento se te ofreció hacer una carrera en solitario. Parece que es el camino natural de los vocalistas de grupos tan populares como lo fue El Sueño de Morfeo.

No, ninguna oferta. Creo que la gente dijo: esta se fue y nunca volverá (Risas).

También marcó tu carrera Eurovisión. ¿Qué recuerdo guardas de tu paso por el festival?



No fue la mejor experiencia de mi carrera, ni mucho menos. Ya no solo por la actuación, que no fue brillante, o la posición. Como experiencia me mostró muchas cosas. Sentí que no estaba conectada con la música. Había mucho show alrededor. No lo digo a malas, pero no estaba acostumbrada a eso. El paso por Eurovisión fue un golpe. Al día siguiente, ser trending topic con un nivel de odio nunca antes visto…para mí fue como guau. No me lo esperaba, pero lo entendí. La gente pone las esperanzas en ti, en tu canción y en ganar. Pero el tema competición me pilló por sorpresa, para mí la música es solamente música. Me superó toda la presión y ya me metí en mi caparazón.