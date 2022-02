Cepeda estalla en redes sociales tras recibir críticas por la diferencia de edad con su novia Andrea Dalmau

Luis Cepeda ha explotado. El artista ha confesado que su salud mental no está yendo del todo bien, sino que se encuentra "regular", además de las críticas que recibe en redes por la diferencia de 12 años que se lleva con su novia, la influencer Andrea Dalmau. Y así lo ha hecho saber en un directo y ahora vídeo publicado por él mismo en su perfil de Instagram el pasado 3 de febrero.

"Mentalmente estoy regular y estoy aprendiendo que ahora mismo la salud mental es lo más importante que te puede pasar. A veces el escudo ese que llevamos, el caparazón ese que parece indestructible, se rompe... Ese caparazón se va rompiendo", empieza a contar Cepeda. "Llevo cuatro o cinco meses descarriado de la vida, alejándome de mis amigos, saliendo de fiesta todos los fines de semana… He estado malo estos cuatro días y me he dado cuenta que tengo que parar. Hay que parar. , añade.

"Me gustan las personas, ya tengas 20, 30 o 40 años, me la pela"

Así es como Cepeda se ha sincerado con sus seguidores y ha empezado a confesar cuál es una de las razones por la que se encuentra así: las críticas por la diferencia de edad con su pareja. "Yo no soy pederasta, me gustan las personas, ya tengas 20, 30 o 40 años, me la pela. He tenido novias de mi edad, de 32, de 28, de 25 y ahora de 20. Hacer viral que yo sigo un patrón es ir a hacer daño, porque hay gente que ya no me escucha por eso. ¿Me lo merezco? No lo sé, no sé cómo explicarlo. Me he planteado ir al psicólogo para gestionar todo esto", ha señalado el artista.

También ha criticado el "hate" en redes sociales, los tweets virales y las historias que "transcienden más allá de la realidad". Aún así, ha agradecido a las personas que a pesar de todo esto ha seguido apoyándole: "Hay gente que está aquí. Gracias por estar, gracias por seguir aquí".

Sin embargo, no todo han sido "tristezas". El cantante ha anunciado nueva música para este año. "Las canciones que se vienen ahora son super fuertes, son super heavys. Son de pop rock, pero a gas. Váis a disfrutar muchísimo", ha manifestado. Para despedirse del vídeo, Luis ha querido lanzar un mensaje claro: "Os quiero mucho y que no os vayáis por tonterías de Twitter. Simplemente eso".