Meta cerrará Facebook e Instagram en Europa si no se facilita la transferencia de datos con EE.UU

¿Os imagináis un mundo sin Facebook e Instagram? ¿Dónde publicaríamos nuestras fotos favoritas o con nuestros seres queridos? ¿Qué sería del mundo influencer? Hay un sinfín de cuestiones que podríamos hacernos, pero la respuesta sería entre un "no lo sé" o "se sacará otra red social".Y es que esto último tiene podría ser verdad, pero echaríamos de menos aquellos momentos que hemos pasado en ambas redes. Lo mismo que ocurrió con Tuenti.

De momento, esto no va a pasar. Al menos por un largo plazo. Sin embargo, Meta ya ha lanzado su advertencia sobre el futuro de Facebook e Instagram: Meta podría cerrar ambas redes sociales en Europa si no se facilita la transferencia de datos con Estados Unidos. Por eso, la empresa de Mark Zuckerberg no está contenta con la política de datos de la Unión Europea.

Además, tampoco están pasando por su mejor momento, ya que en el último trimestre del 2021, Facebook ha sufrido una gran caída de usuarios, pese a que WhatsApp e Instagram seguían creciendo hasta un total de 10 millones de usuarios. Sin embargo, la compañía de Zuckerberg considera que este bajón de cifras se debe a un problema "muy serio" para nuestro continente.

¿El fin de Facebook e Instagram?

En el informe anual de la empresa se ha constatado que desde los organismos europeos se ha impuesto la obligatoriedad de utilizar los datos de los ciudadanos sin tener que enviarlos a EE.UU. Según recoge varios medios, el informe marca lo siguiente: "Si no se adopta un nuevo marco de referencia para el trasvase de datos transatlánticos y no podemos continuar confiando en SCCS o en otros medios alternativos de transferencias de datos de Europa a Estados Unidos, es probable que no podamos ofrecer una cantidad de nuestros productos y servicios más importantes, incluidos Facebook e Instagram, en Europa, algo que afectaría materialmente y adversamente a nuestro negocio, condición financiera y resultados de operaciones."

Asimismo, se dice que en 2020 ya se insinuó lo mismo en caso de que las condiciones no cambiaran. ¿Llegará a ocurrir? Esperemos que no porque todos nuestros recuerdos (al ser de la generación digital) se encuentran tanto en Facebook como en Instagram. Pero por ahora tendremos que seguir esperando para conocer nuevas novedades.