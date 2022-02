Los Guardianes de la Noche Kimetsu no Yaiba Las Crónicas de Hinokami, en Nintendo Switch el 10 de junio

El videojuego oficial de la serie anime the Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba tendrá muy pronto versión para Nintendo Switch. Guardianes de la Noche Kimetsu no Yaiba Las Crónicas de Hinokami es un espectacular arena fighter del equipo CyberConnect2 que permite a los jugadores revivir los momentos memorables de los arcos argumentales "Tanjiro Kamado, Unwavering Resolve" and "Mugen Train"

Sigue a Tanjiro a través de la historia de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba en la que se enfrenta a los demonios para convertir a su hermana Nezuko, convertida en demonio, en una humana. ¡Conviértete en la espada que destruye a los Demonios!

Es el período Taisho de Japón. Tanjiro, un joven de buen corazón que se gana la vida vendiendo carbón, encuentra a su familia masacrada por un demonio. Para empeorar las cosas, su hermana menor, Nezuko, la única superviviente, ha sido transformada en un demonio. Aunque devastado por esta sombría realidad, Tanjiro se convierte en un “cazador de demonios” para poder Volver a convertir a su hermana en humana y matar al demonio que masacró a su familia.

Una triste historia de hermanos en la que los destinos de humanos y demonios se entrelazan… ¡comienza ahora! Los usuarios de Nintendo Switch pueden esperar todas las increíbles características que se encuentran en otras plataformas, incluyendo todo el contenido posterior al estreno que se añadan al juego, como los 6 nuevos personajes jugables: Rui, Akaza, Susamaru, Yahaba, Enmu y Yushiro & Tamayo; las nuevas misiones online que recompensas con Puntos Kimetsu para desbloquear recompensas adicionales; y todos los cambios en el equilibrio implementados en el combate del juego.

Domina la multitud de habilidades espectaculares de un amplio elenco de personajes del anime, incluidos Tanjiro y Nezuko, para superar a los contrincantes en combates cara a cara, tanto en juego local como online. Coge la espada de Tanjiro Kamado y guía su viaje para convertirse en un Cazador de Demonios y convertir a su hermana Nezuko de nuevo en humana.

👺ES OFICIAL👺



¡Kimetsu No Yaiba: Las Crónicas de Hinokami llegará a occidente en Nintendo Switch el 10 de junio de 2022!



¿Estáis preparados para darle caña? 😎 pic.twitter.com/dkhO08pMft — Kimetsu Hinokami ES (@HinokamiES) February 7, 2022

La acción y le drama alcanzan su máxima expresión en batallas especialmente diseñadas contra poderosos demonios que pondrán a prueba el temple de Tanjiro. El elenco de actores originales en inglés y japonés regresan para aportar sus interpretaciones auténticas al juego.