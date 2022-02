Chanel: los cambios en Eurovisión, el videoclip de ‘SloMo’ y el casting con Steven Spielberg

Dicen que después de la tempestad siempre viene la calma y, aunque todavía hay revuelo a su alrededor, Chanel ha dado carpetazo a ese capítulo y ya está centrada al cien por cien en su próxima meta. Está dispuesta y preparadísima para ganar el Festival de Eurovisión. De hecho, todas sus energías están puestas ahora mismo en ese micrófono de plata con el que España podría recuperar la gloria en un certamen que en los últimos años nos ha dado más disgustos que otra cosa. La cantante se pasa el día ensayando y el tiempo libre que le queda lo utiliza para promocionar la candidatura que completa SloMo, su canción. Aprovecho uno de esos ratitos para hablar con ella de su presente más inmediato tras salir ganadora del Benidorm Fest y del prometedor futuro que tiene por delante.

Primero de todo, ¿cómo estás?

Estoy bien. Es verdad que ha habido y sigue habiendo mucho revuelo, con muchos comentarios feos, pero también hay mucha gente que está dedicando su tiempo y su amor para enviar mensajes bonitos. Me quedo con eso.

¿Has podido procesar el hecho de que vas a ser la representante de España en el Festival de Eurovisión?

No (Risas). Es que es muy fuerte. Estoy todavía aterrizando, aunque ahora empiezo a ser un poco más consciente. Más que nada porque estamos teniendo reuniones de trabajo y se está haciendo todo más real.

¿En algún momento de tu vida habías soñado profesionalmente con ir Eurovisión?

Cuando era pequeña y veía el concurso con mi familia siempre me imaginaba en ese escenario, pero nunca lo vi como una meta. Fue algo que se me cruzó por delante, una oportunidad increíble. He tenido a gente muy cerca en Eurovisión, amigos que han estado allí. Ahora me toca a mí y está siendo tan real...

¿Has podido hablar con tus compañeros del Benidorm Fest?

Tenemos un grupo de Whatsapp y hemos hablado por ahí. He recibido un montón de apoyo de mis compañeros. Dicen que voy a Turín en nombre de todos. Y también he recibido mensajes por privado, claro.

La cuenta oficial de Eurovisión colgó hace poco tu actuación en el Benidorm Fest y muchos dicen que tu candidatura es una 'winner alert'…

Estoy reacia a bichear las redes y Youtube, pero mis amigos más cercanos me comentan que hay muy buen feedback, sobre todo fuera de España. Que te digan que eres una 'winner alert' es guay, pero también una presión. Hay que trabajar bien duro, pero así va a ser.

¿Crees que la polémica puede afectar a tu carrera en Eurovisión?

No lo sé. Es la primera vez que me pongo en la palestra de esta manera. No sé cómo funcionan las cosas. El idioma que yo hablo es el trabajo y el arte. No soy política, soy artista. Lo mejor que puedo hacer es trabajar, ensayar, seguir formándome y trabajar con mi equipo para dar lo mejor. Lo que esté en mi mano lo voy a hacer.

Dijiste que vas con todas a ganar Eurovisión, que Eurovisión huele a Chanel. ¿Sigues con esas ganas de alcanzar la primera posición en Turín?

Cien por cien. Al Benidorm Fest íbamos con una candidatura muy redonda y bien trabajada. Para Eurovisión no va a ser menos. De aquí para arriba. Lo de "Eurovisión huele a Chanel" lo leí en un titular y me hizo gracia porque toda mi vida se han reído de mí en ese sentido, me decían lo de "Chanel número 5". Quería hacer bonitas esas cosas que me habían afectado en el pasado.

Hay algunas dudas acerca de tu candidatura. Por ejemplo, ¿va a ser Carmen Farala la encargada del vestido?

Todavía no nos hemos sentado, pero me encantaría. Carmen Farala ha sido muy importante en este viaje. Es una profesional como la copa de un pino y se ha involucrado muchísimo en el proyecto de SloMo. Me gustaría contar con ella. Intención y amor hay, pero de cara al trabajo todavía hay que cerrar cosas.

¿Y hay intención de introducir cambios en la coreografía o los visuales que forman parte de la escenografía?

Seguramente en los visuales va a haber cambios. Tuvimos mucho trabajo en el Benidorm Fest porque estábamos buscando cosas y seguramente cambios van a haber. Creo que la imaginación y el arte no tiene límites. Tenemos una candidatura muy cerrada, pero siempre se puede añadir algo.

¿Cómo estás saboreando todos los éxitos de 'SloMo' en las plataformas de streaming?

Estoy flipando bastante. Cuando me lo dicen tardo en caer en que, efectivamente, hay gente que está escuchando mi primer tema.

Ahora que has irrumpido con fuerza en la industria musical, ¿cuáles son tus planes? ¿Disco a la vista?

¿Por qué no? Siempre digo que de los cobardes no se ha escrito nada y esta es una puerta que se me ha abierto. No quiero dejar de lado mi faceta como actriz y bailarina, pero ahora quiero metas a corto plazo. Ahora mismo estoy enfocada en Eurovisión, pero me gustaría seguir. Hay muchos artistas que hacen películas y musicales, que sacan discos…¿por qué cerrarnos puertas cuando se puede hacer todo? De momento, hemos tenido reuniones y hay varias ventanas medio abiertas…

¿Se viene videoclip de 'SloMo'?

Se viene, se viene videoclip de SloMo. Estamos trabajando en ello. Tenemos unas fechas muy limitadas. Estamos yendo a contrarreloj, pero cocinando a fuego lento para que salga un buen puchero. Estamos con el brainstorming…

¿Alguna pista?

A lo mejor hay mangos (Risas).

El mundo del espectáculo es un mundo muy inestable y muy duro. ¿Cuál es tu experiencia?

Este mundo es muy duro, y aquí en España todavía más. Tengo amigos trabajando en otra cosa y yo he tenido la suerte de estar desde los 16 años dedicada al arte. Es verdad que he tenido altibajos. Ha habido veces que lo he pasado muy bien y veces que lo he pasado mal. Incluso me he planteado que este mundillo a lo mejor no era para mí. Sin embargo, siempre llega un proyecto o un compañero que te motiva, que te baja a la tierra y te dice: "Has nacido para esto". Eso es lo que pienso cuando me voy a la cama.

