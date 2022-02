Spice Girls: El peculiar relato del paño de cocina que Geri Halliwell tuneó con la bandera de Reino Unido

Un paño de cocina de 6 € fue el origen de uno de los momentos más memorables de la cultura pop de todos los tiempos. Las Spice Girls abrían la gala de los Brit Awards 1997. Esa noche, ‘Ginger Spice’ debía lucir un minivestido negro de Gucci. Pero no lo hizo, porque tan solo dos días antes, decidió customizarlo: le parecía “un poco aburrido”. Con la ayuda de su hermana, le cosió un trapo de secar cacharros estampado con la bandera de Reino Unido. Jamás se imaginó la tremenda trascendencia del que hoy es un vestido icónico. Geri Halliwell hizo historia: “Se convirtió en seña de identidad de lo que el poder femenino representaba”. 25 años después, coincidiendo con la celebración de los premios más importantes en el Reino Unido, recordamos la peculiar historia del atuendo tuneado.

El debut de Spice Girls en los Brit Awards

El 24 de febrero de 1997, se celebró en el Earls Court de Londres la 17º edición de los Brit Awards. Tan solo cuatro meses antes, las Spice Girls (Ginger Spice (Halliwell), Sporty Spice (Mel C. o Melanie Chisholm), Scary Spice (Mel B. o Melanie Brown), Baby Spice (Emma Bunton) y Posh Spice (Victoria Beckham) habían debutado con Spice. El álbum se convertiría en el más vendido por un grupo femenino en la historia de la música y en uno de los más vendidos de todos los tiempos.

Spice Girls durante 'The Capital Awards' en Londres en marzo de 1997. / John Ferguson/Mirrorpix/Getty Images

Las cinco ‘spice’ eran la sensación del momento y las que tenían más nominaciones (cinco en total), por encima incluso que George Michael o Manic Street Preachers (con cuatro). Además, se les había asignado el honor de abrir la ceremonia. Esa noche, recibieron sus dos primeros Brit Awards - Mejor single (Wannabe) y Mejor videoclip (Say you'll be there) - y su actuación pasó a la historia de la cultura pop por razones que fueron más allá de la música.

El “aburrido” vestido de Gucci

Emma Poole, la encargada del estilismo y del marketing de las Spice Girls, explicó que la banda trabajaba entonces con un estilista muy famoso que había elaborado vestidos “increíbles” para los Brits. Se refería a Tom Ford, que en esa época trabajaba con la firma italiana Gucci. Pero el que recibió Halliwell, sin embargo, no era tan increíble.

"Recuerdo que me enviaron ese vestido mini de color negro de Gucci. Era casi como de los años 50, una especie de traje de baño de los que se ponía Marilyn", declaró Geri en una entrevista publicada en la revista Vogue. "Pensé '¿Qué voy a llevar puesto?. Esto es un poco aburrido’". Empezó a barajar otras opciones: "Y entonces me dije '¡Oh, Dios mío!' Se me acaba de ocurrir algo. Y pensé 'los Brits... ¡vamos a celebrar que somos británicas!’" explicaba en el show Life Stories de Piers Morgan.

El paño de cocina de 5 libras

Poole recordaba en The Telegraph: “Dos noches antes de los Brits, Geri me dijo ‘¿Sabes qué, Emma? No me siento cómoda con el vestido que voy a llevar. Tengo una idea mucho mejor. Se lo voy a llevar a mi hermana, ella tiene ese enorme paño de cocina con la bandera de Reino Unido, voy a hacer un vestido’”. A la estilista no le gustó la idea y le comentó que podría asociarse a un grupo de derechas nacionalista. Pero la pelirroja no se detuvo.

Geri Halliwel de Spice Girls con el famoso vestido en los Brit Awards de 1997. / Dave Benett/Getty Images

La hermana de Geri customizó el vestido negro con un patriótico trapo de cocina de 5 £ (unos 6 €): “Encontré el paño de cocina. Mi hermana lo cosió, ella es mejor con la costura que yo”. Y a continuación la propia Geri añadió un símbolo gigante de la paz en la espalda para “celebrar todas las culturas” y para evitar cualquier malinterpretación que pudiera ser ofensiva. Completó el atuendo con unas botas rojas de plataforma: "mi padre es mecánico, tenía spray de coches en el garaje y extendí spray rojo en las botas para que combinaran con el vestido" explicó Halliwell en Vogue.

Seña de identidad del poder femenino

Llegó el día de la actuación. Ese lunes de febrero del 97, las Spice Girls salieron las primeras al escenario del Earls Court cantando un medley de Wannabe/ Who do you think you are. Fue una presentación memorable del quinteto que el público celebró encantado. Pero lo que todo el mundo recuerda es el momento en el que Geri Halliwell salió a escena con su minivestido estampado con la bandera de Reino Unido (conocida popularmente como Union Jack). Fue el objetivo de los flashes de todos los fotógrafos.

"Me desperté a la mañana siguiente, y esa fotografía mía con el vestido estaba en la primera página de todos los periódicos", recuerda Geri. "Ese vestido realmente se convirtió en la seña de identidad de lo que el poder femenino representaba".

¿Dónde está el vestido?

Solo un año después, Halliwell vendió el vestido en una subasta organizada por Sotheby’s en Londres. Lo compró Peter Morton por 41.300 libras (en torno a 49.000 euros actuales) que pujó vía telefónica y ofreció más que otros candidatos como The Sun. Aparece en el Libro Guiness de los Récords como la prenda de una estrella del pop más cara vendida en una subasta. Se exhibe en el Hard Rock Café de Las Vegas y Halliwell donó el dinero a una asociación contra el cáncer infantil.

Spice Girls durante los Brit Awadrs en 1997. / Fiona Hanson/PA Images via Getty Images

La propia cantante presenció la “frenética subasta”, como fue descrita por MTV, y golpeó con el mazo después de la oferta final. La BBC comentó que el vestido: “Marca el final del vínculo de Geri con la imagen del pasado del Poder Femenino”.

Una bandera con cristales de Swarovski

Geri resucitó su look patriótico en más ocasiones. La primera, durante la gira The Return of The Spice Girls en 2007, en la que fue su reincorporación al grupo casi una década después de haberlo abandonado oficialmente. En esa ocasión, Roberto Cavalli recreó el atuendo y lo hizo un poco más largo que el original. La bandera estaba hecha con cristales de Swarovski. Varios medios informaron que Geri había intentado comprar el original antes del inicio de la gira. Antes de la actuación en el O2 Arena de Londres, dijo: “Somos una banda británica y nos sentimos muy orgullosas de ondear la bandera. Salir con el vestido de la Union Jack será especial”.

Spice Girls con Roberto Cavalli en 2008. / MJ Kim/Spice Girls LLP via Getty Images

La actuación más memorable

En 2010, las Spice Girls ganaron un Brit Award a la Actuación Más Memorable en 30 Años. Esa actuación en la que Mel lucía el famoso vestido. Su compañera, Mel B, reveló entonces que el ‘momento Union Jack’ fue el que le hizo darse cuenta lo buena que era Halliwell manejando a los medios: “Esa fue la primera vez que comprobé lo brillante que era. Tenía un sentido real de lo que captaba la atención de la prensa. Pero nunca compartió su astucia con el resto de nosotras”

El guiño de Dua Lipa

Dua Lipa durante los Brit Awards en 2021. / Dave J Hogan/Getty Images

En los Brit Awards 2021, veinticuatro años después, Dua Lipa hizo un guiño al icónico vestido de Ginger y salió al escenario con una chaqueta y una falda inspirada en el atuendo Union Jack. Geri, encantada con el gesto, dijo que era “muy especial” ver a la estrella del pop con su mismo look y escribió en sus redes sociales: “Confía en ti misma… este vestido es un recuerdo de que debes seguir tus instintos y ser tú misma. Hace 24 años tuve la idea de vestirme de Reino Unido para celebrar los Brit Awards. A pesar de las dudas, confié en mi intuición y me lo puse de todas formas. Todos estos años después, vérselo puesto a una compañera es muy especial. #girlpower”.