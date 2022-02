Rihanna cambia “las reglas de la ropa premamá” con una camiseta de lo más estilosa

El embarazo de Rihanna se ha convertido, sin duda, en una de las noticias del año. La buena nueva ha llegado a finales de enero y ya todos piensan en el nombre y sexo del bebé y en su fecha de nacimiento.

Mientras tanto, la artista ha decidido disfrutar con calma de esta nueva y emocionante etapa de su vida. Eso sí, siempre con el estilo que le caracteriza.

La pasión de Rihanna por la moda es más que obvia. Ahora que está embarazada, va a sacarle todo el partido posible para inspirar a las futuras madres con sus looks. De hecho, uno de los que ha lucido recientemente ha revolucionado a sus seguidores en las redes sociales, ya que ha roto con los estándares de la ropa premamá.

No solo luce unos tacones de aguja, sino también una camiseta abierta que nos deja ver su escote y su barriga. Sin duda, un look con el que Rihanna demuestra sentirse segura y muy orgullosa de su bebé.

Rihanna embarazada ha venido a cambiar las reglas de la ropa de pre mamá. pic.twitter.com/GSq4S5b47L — P A N T H E R (@pantherXshadee) February 7, 2022

Como mencionamos en líneas anteriores, los mensajes en las redes sociales no han cedido tras la publicación de estas imágenes. "Rihanna embarazada ha venido a cambiar las reglas de la ropa premamá", señala @pantherXshadee. "Pero cómo puede lucir así estando embarazada. Una diosa es lo que es", dice @tamaraluqueee. "Dios mío, qué mujer", añade @thejulstw. "Me gustaría tener una millonésima del poderío que tiene esta persona aún estando embarazada", dice @Bel_Isa_bel.

No cabe duda de que la de Barbados se ha ganado los piropos de sus seguidores con este look. Aunque no es la primera vez, ya que ha demostrado en más de una ocasión que cuenta con un espectacular gusto en la moda.

Los paparazzi pillaron a Rihanna y a A$AP Rocky paseando por las calles de Nueva York a finales de enero. Ella decidió lucir por primera vez su barriga de embarazada, desvelando así el inicio de una nueva etapa.

La pareja se conoce desde hace nueve años, pero comenzó su romance a mediados de 2020. El deseo de ser madre de Rihanna no era ninguna novedad, ya que había hablado sobre él en varias ocasiones. Eso sí, quería que el bebé llegase en un momento en el que estuviese relajada y preparada. Y ese momento ha llegado.

No hay duda de que Rihanna y A$AP Rocky van a ser unos maravillosos (y estilosos) padres.