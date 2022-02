Cristina Ramos (‘Tu cara me suena’) podría ir a Eurovisión por San Marino

Que los artistas españoles quieren ir al Festival de Eurovisión es una realidad. Solo hay que ver lo que ha pasado con el Benidorm Fest. O Ana Mena participando en San Remo. Hay intención y ganas, pero nos hemos quedado locos cuando nos hemos enterado de que hay otra cantante que busca ir al certamen por San Marino. ¿Su nombre? Cristina Ramos.

Eurovisión ha confirmado que la artista de Canarias, popularmente conocida por su participación en Got Talent España y Tu cara me suena, ha sido escogida para el show musical que celebrará próximamente San Marino y de la que saldrá su representante para la 66ª edición del certamen. ¿Sus rivales a batir?

Achille Lauro

Alessandra Coli and DJ Burak Yeter

Blind

Francesco Monte

Ivana Spagna

Matteo Faustini

Tony Cicco & Deshedus & Alberto Fortis

Valerio Scanu

De hacerse con la victoria, Cristina Ramos sería la segunda artista 'made in Spain' (que sepamos de momento) en subirse al gran escenario de Turín tras el triunfo de Chanel en la primera edición del Benidorm Fest. ¿Quién sabe? Quizás este año sea una artista de nuestro país la que se lleve la gloria en el Festival de Eurovisión.

Cristina Ramos, de 'Got Talent' a 'TCMS'

Cristina Ramos no es ninguna desconocida. Hace tiempo que la descubrimos en Got Talent España. De hecho, salió ganadora de la primera edición del programa de Telecinco. Después, siguió probando suerte en otros países. En 2017 se presentó a La Voz México, consiguiendo entrar en el equipo de Carlos Rivera. Ese mismo año también estuvo en la final de World’s Got Talent.

Cristina Ramos imita a Mónica Naranjo en 'Tu cara me suena'

Sin embargo, su reencuentro con la audiencia española se produjo en 2020 con su participación en la octava edición de Tu cara me suena. Allí imitó a artistas de la talla de Mónica Naranjo, Jennifer Lopez, Jessie J y Rocío Jurado, aunque no tuvo la misma suerte que en Got Talent y se tuvo que conformar con la tercera posición.