¿Tienes iPhone? Identifica con este sello si tu cargador puede romperte el móvil

Si alguna vez te has comprado un cargador para tu iPhone en otra tienda que no era de Apple y ha acabado con la salud de la batería de tu móvil, este es tu artículo. Esto le ocurre a más personas de las que puedas imaginar, por lo que no estás solo/a.

Lo mejor de todo es que existe una solución para esto. Y no, no tienes que gastarte más de 25 euros para hacerte con un cargador de calidad.

La página web de Apple explica que existen cables y accesorios que se venden en otras tiendas y que están certificados, es decir, que cuentan con la autorización de Apple para su venta. Esto significa que han pasado los estándares de calidad de la compañía y que están en perfecto estado para ser usados sin dañar los dispositivos.

El distintivo MFi es clave para el uso de estos conectores Lightning. ¿Qué debes tener en cuenta a la hora de comprar un cable para tu dispositivo y que no esté falsificado? Y con esto nos referimos a cargadores para iPods, iPads y demás dispositivos Apple.

Lo primero en lo que tienes que fijarte es que dicho cable o accesorio cuenta con el distintivo MFi en el embalaje. Es decir, alguno de estos dos sellos:

Distintivo MFi / Apple

Distintivo MFi / Apple

Además, en el cable debe figurar la frase “Designed by Apple in California” junto a “Assembled in China”, “Assembled in Vietnam” o “Indústria Brasileira”.

Hay más diferencias entre los conectores falsificados y los certificados que puedes tener en cuenta a la hora de compararlos. No obstante, en este caso debes tener un buen ojo para conseguirlo. El propio conector, su funda y la placa que lo conecta son las partes reconocibles que se diferencian. También el extremo del conector USB. Para más información, puedes visitar la página web de Apple.

¿Qué puede ocurrir con tu dispositivo Apple si utilizas un accesorio Lightning falsificado?

Lo principal es que tu dispositivo iOS se estropee, aunque no es el único. También puede dañarse el cable. El extremo del conector podría desprenderse, calentarse más de la cuenta o no encajar con el dispositivo. En este caso, además, quizás no puedas cargarlo.

Por ello es importante identificar si el cable o accesorio que te estás comprando es certificado o no. ¡Se acabaron los problemas con la salud de la batería de tu teléfono móvil!