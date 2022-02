Tom Holland va a ‘El Hormiguero’ y se lleva una sorpresa de un jugador del Real Madrid

La visita de Tom Holland a España no ha pasado desapercibida. Y es que el británico ha hecho una parada en nuestro país para promocionar el estreno de Uncharted, la película que protagoniza junto a Mark Wahlberg.

Uno de los programas que no podían faltar en su lista de citas es El Hormiguero. El británico ha visitado este 8 de febrero a Pablo Motos y las hormigas en el plató. Pero para romper con el formato tradicional de entrevista, además de hacerle unas preguntas al británico, el presentador le desveló que habían montado su propia sala de cine en las inmediaciones con motivo especial del estreno de su película. Con alfombra roja incluida.

Pero eso no es todo. Y es que como cualquier premiere, también han asistido algunos famosos. Entre ellos estaba Marcelo, el jugador del Real Madrid. El brasileño, que esperaba sentado en la primera fila de la sala de cine, se levantó a saludar al actor después de que Pablo Motos pronunciase su nombre al británico. "Oh, dios mío. Qué fuerte. Muchas gracias", decía Tom tras abrazarlo. Una sorpresa que no solo se la llevó él, sino también los espectadores que no quisieron perderse su visita al programa.

TOM HOLLAND E MARCELO SE CONHECENDO SE ABRAÇANDO SE VENERANDO EU SOU A PESSOA MAIS FELIZ DO PLANETA TERRA pic.twitter.com/zI1sHdkgpE — annelise (@favthv) February 8, 2022

Su encuentro con Marcelo es, sin duda, un acontecimiento irónico, ya que horas previas en su visita a Barcelona había compartido una foto con un "Força Barça" muy claro. Pero encontrarte con un jugador de élite de uno de los equipos más históricos es igualmente una experiencia única.

Como mencionamos en líneas anteriores, Tom se encuentra promocionando la película Uncharted. Película en la que nuestro país estará muy presente, ya que el británico rodó algunas de sus escenas en la Ciudad Condal. De hecho, el youtuber español El Rubius aparece como extra en una de ellas. Precisamente por eso envió el británico una carta a Rubén hace unos días en la que le invitaba a descubrir el gran tesoro. No hay dudas de que se ha llevado una gran estrategia de marketing alrededor del estreno de lo nuevo dirigido por Ruben Fleischer.

Y tú, ¿qué harías si te presentasen por sorpresa a Tom Holland? ¿Y a uno de los jugadores de fútbol a los que admiras? ¡Shock total!