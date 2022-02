‘Amar es para siempre’: lo que va a ocurrir en la serie del 7 al 11 de febrero

En la semana antes de San Valentín, Amar es para siempre ya empieza a oler a amor y desamor por todos los rincones de su plaza de los Frutos.

La exitosa serie de Antena 3 tiene reservardas muchas sorpresas a sus fieles espectadores que sintonizan cada capítulo, a partir de las 16:30.

Y es que las nuevas entregas prometen desvelar oscuros pasados, vaivenes de emociones y hasta rupturas inesperadas. Te adelantamos unas pinceladas de lo que ocurrirá esta semana, del 7 al 11 de febrero:

Capítulo del miércoles, 9 de febrero

Coral sigue desentrañando su pasado, alejándose cada vez más de su madre. Raúl empieza a ejecutar su plan, minando la confianza de Fran. Medina descubre la magnitud del engaño de Carlos a Sonia.

La conexión de Cristina con Salaverría se hace pública, así como la relación de Ismael con el presunto asesino de los marqueses de Benamazara. Visi y Benigna hacen caja gracias al Burton Clint mientras Pelayo parece ser el único al que le importa la dimisión de Adolfo Suárez. Catalina sorprende a Penélope, haciéndole ver cuánto la necesitan sus alumnos.

Capítulo del jueves, 10 de febrero

Penélope da un gran paso para recuperar su vida: solicitar formalmente la reincorporación a su puesto de trabajo. Lo que no sabe es que va a recibir una ayuda inesperada. Pelayo encauza su tristeza por la dimisión de Suárez de una manera creativa. Medina se da cuenta de lo complicado que resultar contarle a Sonia la verdad sobre el engaño de su novio.

La gran farsa de Benigna y Visi continúa. Con lo que no cuentan es con que Quintero se entera de lo que andan haciendo y está dispuesto a darles una lección. Al tiempo que define su estrategia de defensa, Cristina intenta marcar límites personales con Marcos, pero no resulta fácil. Raúl continúa con su campaña para desestabilizar a Fran, pero se topa con los reproches de Emilio, que no ve con buenos ojos la nueva estrategia de su amigo..

Capítulo del viernes, 11 de febrero

Tina sigue intentando que su hija le de otra oportunidad. Pelayo publica en prensa su sentir ante la dimisión de Suárez. Tras enterarse de que Halcón está casado, Sonia pone fin a la relación.

Penélope descubre ante Ismael el verdadero motivo de que no quiera estar a su lado. Catalina se siente ridícula con el atuendo que tiene que llevar en el programa. Coral comparte con Fran el episodio más oscuro de su pasado.