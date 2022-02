Adele y The Weeknd, dos candidatos muy grandes a la lista esta semana

Dos titanes del pop actual, Adele y The Weeknd, son los candidatos de esta semana a entrar en la lista oficial de LOS40. Ella viene de triunfar en los Brit Awards, los premios de la industria musical británica, donde ha salido victoriosa en las categorías de Mejor Artista del Año, Canción del Año (por Easy on me, single que ha sido cuatro veces número uno de nuestro chart) y Mejor Álbum del Año (por 30). Precisamente otra de las canciones de este disco, Oh my God, puede ingresar en la lista el sábado.

A diferencia de la balada Easy on me, Oh my God es un tema de soul en el que los arreglos vocales juegan un papel destacado. Su vídeo, en blanco y negro, presenta a la diva con una puesta en escena elegante y teatral, y recibió 300.000 visitas en apenas media hora (ya va por los 44 millones). Si entra en lista, la británica podría hacer doblete, puesto que Easy on me sigue entre los 40 éxitos del momento; para que eso ocurra, debes apoyarla con el HT #MiVoto40Adele.

Adele - Oh My God (Official Video)

También podría hacer doblete The Weeknd, quien figura actualmente en el ránking con La fama, junto a Rosalía, tema con el que ha sido número uno. El tema que nos presenta ahora es Sacrifice, segundo sencillo de su quinto álbum Dawn FM. Sin perder el aire ochentero de sus últimas grabaciones, Sacrifice, entre cuyos compositores y productores están Max Martin y Swedish House Mafia, nos devuelve a ese Abel Tesfaye heredero del estilo vocal de Michael Jackson.

Con Dawn FM The Weeknd está logrando prolongar el reconocimiento obtenido con sus trabajos previos. Ha sido número uno de ventas en Reino Unido y prácticamente en todo el mundo, aunque en Estados Unidos se ha quedado en el #2 (de momento no ha podido superar a la banda sonora de Encanto, que acapara la primera plaza desde hace un mes). Veremos qué recorrido tiene este segundo sencillo en LOS40, eso sí, si consigue reunir los apoyos suficientes con el Ht #MiVoto40TheWeeknd.

The Weeknd - Sacrifice (Official Music Video)

¡Suerte a ambos!