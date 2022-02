Nerea Rodríguez celebra su cumpleaños lanzando una nueva canción, ‘Señales’: ¡Mira el vídeo!

Nerea Rodríguez saltó a la fama con Operación Triunfo 2017 gracias a su dulce e impecable voz y con la que enamoró a todo su público desde el primer instante. Por eso, cuenta con una gran trayectoria profesional a sus espaldas, ya que no solo es cantante sino que también ha emprendido su carrera como actriz. Y esto lo podemos ver en el musical de los Javis, La Llamada, donde daba vida a María Casado, una de sus protagonistas.

Ahora, la catalana está de celebración. El pasado 7 de febrero cumplía 23 años y para ello lo ha celebrado lanzando una nueva canción: Señales. Nerea decidió hacer una presentación ante los medios del tema en La Maraca (Madrid) y, de paso, festejar su cumpleaños con mucha dulzura. Sin embargo, no ha sido hasta este 9 de febrero cuando Señales se ha lanzado en todas las plataformas digitales.

¡Pero eso no es todo! Señales es el primer adelanto de un nuevo disco que Nerea tiene pensado, en principio, lanzar a finales de 2022. Otra cosa a destacar es el sorprendente videoclip que acompaña al sencillo: con una estética colorida (sobre todo de color rosa) para simbolizar la temática del single. Sin duda, Señales ha llegado para convertirse en uno de los hits musicales de este 2022. "Siempre me muestro muy seria en mi trabajo y creo que ha llegado el momento de que la gente conozca también mi lado más loco y divertido", dice Nerea.

Sobre el videoclip

Para la creación del clip, se ha contado con la dirección de Óscar Noriega y ha apostado por una escenografía llena de mucho amor para simbolizar la temática de la canción: el proceso de enamoramiento y el afán de ser correspondido. "Y yo estoy pensándote más cada vez y te he escrito mensajes que nunca mandaba", canta la catalana.

"Realmente, durante la composición quería plasmar algunas de esas situaciones que he vivido en las que me he enamorado fugazmente de alguien el mismo día que lo había conocido. Es un poco esa sensación de locura, de saber que no deberías estar sintiendo lo que sientes y el miedo de que esa historia ni siquiera llegue a empezar", confiesa Nerea.

Y es que está claro que cuando nos enamoramos, en muchas ocasiones, tendemos a idealizar a esa personita y si no es correspondido el amor nos duele un montón al final. Y a ti, ¿te ha gustado Señales?