Alicia Keys, Bryan Adams, Sabina, Ed Sheeran y C. Tangana también empezaron febrero como Nº1

Cada semana, en #Del40al1CocaCola, Tony Aguilar se sumerge en la historia de la lista de LOS40 rescatando canciones que fueron número uno por estas fechas. En esta ocasión esa mirada al pasado comienza con dos temas que repitieron en lo alto con respecto a la semana anterior: Tú me dejaste de querer, de C. Tangana con Niño de Elche y La Húngara (en 2021), y Shape of you, de Ed Sheeran (hace cinco años).

Hace diez, Sean Paul interrumpió el liderazgo (a la postre, de seis semanas) de Adele con Someone like you para proclamarse triunfador con Got 2 luv U, en el que sonaba la voz de Alexis Jordan. Es curioso el recorrido del jamaicano Sean Paul en la lista, pues lleva dos décadas apareciendo y desapareciendo como el Guadiana, siempre, eso sí, conquistándonos con su buen rollo. Más fugaz ha sido el paso del dúo sueco Lucky Twice, que llegó al número uno hace 15 años, en 2007, con Lucky, una canción dance desenfadada que encumbró a Sofie Larsson y Hannah Reynold a la fama durante un corto periodo de tiempo. Ejemplo de one hit wonders en toda regla.

La voz y el piano de Alicia Keys coronaron la lista hace veinte años, en 2002, con la sensacional Fallin'. Fue el primer single de la neoyorquina, alcanzó el número uno de ventas en Estados Unidos y logró tres premios Grammy, incluido el de Canción del Año; estaba incluido en su álbum de debut, Songs in A minor. Indiscutible el talento de esta representante del neo soul que hasta la fecha lleva publicados ocho fantásticos discos.

Hace 25 años, el número uno fue para Y sin embargo, de Joaquín Sabina. Todas las letras del ilustre cantautor son excelentes, pero con estos versos recogidos en su álbum Yo mi me contigo (1996), del que se vendieron 200.000 copias, no hay duda de que se superó. Y terminamos el repaso con el número uno esta semana de 1992, o lo que es lo mismo, hace 30 años: fue para Can’t stop this thing we started, del canadiense Bryan Adams, quien no solo sigue muy activo sino que hace unos días actuó en nuestro país, para deleite de veteranos y jóvenes aficionados al buen rock.