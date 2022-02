Camila Cabello, Nicky Jam y otros protagonistas de la lista esta semana

Con una espectacular subida de diez posiciones (la más fuerte de la semana), Camila Cabello ha conseguido el número uno de la lista con su single Don't go yet. La cantante cubana-estadounidense es la principal protagonista en LOS40, si bien no la única. El boricua Nicky Jam ha debutado en el #22 con Ojos rojos, única entrada en el chart, mientras que el récord de permanencia cambia de manos: tras la salida de We're good, de Dua Lipa, ahora son Rauw Alejandro con Todo de ti y Ed Sheeran con Bad habits los más veteranos (32 semanas con nosotros). En el vídeo de la parte superior puedes disfrutar del repaso completo vídeo a vídeo.