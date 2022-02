Alatzne le da tres puntos a Rafa en las últimas nominaciones de ‘Secret Story’: ¿Traición o justicia?

La casa de Secret Story está completamente alborotada y con unos vaivenes que no hacen más que desestabilizar a sus habitantes. Este miércoles dos de las concursantes, Brenda y Nissy, han sufrido las consecuencias de sus faltas de respeto y han recibido una nominación disciplinaria.

Los grupos no son estables y hay transfuguismo de uno y otro lado. El cuarteto que parecía más sólido se ha disuelto completamente. Alatzne fue la primera en darse cuenta de que su asociación con Rafa, Carmen y Álvaro no iba a ninguna parte.

Muchos intentaron justificar su salida del cuarteto por una cuestión de celos al ver el acercamiento de Rafa y Carmen. Pero parece que va más allá y la brecha que se ha abierto entre los que parecían los mejores amigos, parece ya insondable.

En las últimas horas y tras el acercamiento de Laila a Rafa, Carmen parece también andar algo confundida y eso ha provocado que vuelva a unirse a Alatzne. Ninguna de las dos acaba de comprender al conquense.

Los votos de Alatzne

Esa mala relación que se está estableciendo entre ellos se ha dejado ver en las nominaciones. Sorpresa mayúscula cuando la vasca le ha dado sus 3 puntos a Rafa. Ella, como parte del grupo de los privilegiados de esta semana ha nominado en el Cubo, a diferencia de los vasallos que lo han hecho a la cara.

“Tres se los voy a dar a Rafa porque me ha decepcionado enormemente, lo consideraba…”, ha empezado completamente atropellada antes de que Carlos Sobera la interrumpiera para recordarle que tenía que empezar por un punto.

Ha vuelto a empezar para darle un punto a Álvaro, “porque estoy completamente desorientada con él, no sé si me vacila, si me quiere, estoy desorientadísima en esta casa”.

Sus dos puntos han ido para Laila, “que es una manipuladora que lo único que está intentando en esta casa es dejarme fuera de cualquier grupo”.

Y volvió a explicar lo que le sucede con Rafa para darle la máxima puntuación: “Yo he sido su amiga y me ha fallado y encima está intentando alejarme de la casa y meterme en conflictos para quedarse él al margen de todo, me parece que es muy listo…pienso ya cosas muy diferentes de lo que pensaba de él”.

La explicación de Alatzne

“Tuve un momento de bajón cuando entró Adrián porque aquella gala me quedé en shock porque no lo entendí, me pareció muy fuerte cómo entró Adrián y las cosas que se dijeron. Estuve un poco mal ese día y por otras cosas también y vino a animarme y me dijo que tenía un comportamiento celoso y que le había agobiado, desde el martes que le llevaba agobiando. Celosa y posesiva, esas son las palabras”, explicó cuando Carlos Sobera le preguntó por su enfado tan grande con Rafa.

“Y desde luego que yo, eso me lo como, ojo, que si él ha sentido eso me parece muy bien, pero yo pensaba que era correspondida con la amistad suya. Yo en ningún momento sentí que me había agobiado ni nada. Además, confiaba plenamente en él. Y, desde entonces, vine al Cubo y dije que ya no había marcha atrás, no voy a seguirle por la casa ni me voy a juntar con él, por él, no porque se junte con las gemelas. Yo con las gemelas no he mantenido un trato desde que entré en la casa porque me parece vergonzoso el comportamiento y yo no lo comparto”, añadió.

Por mucha distancia que hayan tomado, ha sorprendido la votación de Alatzne que ha provocado un incendiario debate en redes donde muchos se han tomado sus puntos como una traición al que un día fue su amigo. Decepción ha sido una de las palabras más repetidas, con Miguel Frigenti o Cristina Porta a la cabeza.

No todos piensan igual, de hecho, Lydia Lozano, una de sus mayores defensoras, ha dejado claro que le ha parecido estupendo que Alatzne le diera sus tres puntos a Rafa.

De momento, Rafa ha salido nominado con la máxima puntuación y Alatznen se queda fuera de la lista.