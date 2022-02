Paula Echevarría vuelve a la tele con un programa junto a Lola Índigo

Hace tiempo que no vemos a Paula Echevarría en televisión. Sí, sigue haciendo sus anuncios, pero no la hemos vuelto a ver en acción desde que se emitió la nueva temporada de Los Nuestros y se estrenó Si yo fuera rico. Por medio ha pillado una pandemia y su segunda maternidad. Sin embargo, la también influencer se ha fijado este 2022 para regresar a la pequeña pantalla. Eso sí, no será con un papel en una serie o en una película.

Prime Video, la plataforma de streaming de Amazon, ha anunciado esta semana la producción de True Story España, un programa de comedia que estará presentado por Ana Morgade y Arturo Valls y contará con unos cuantos famosos que han decidido sumarse a esta aventura. Entre ellos está la mismísima Paula Echevarría.

Las celebrities, pertenecientes a diferentes ámbitos del panorama nacional, desvelarán una anécdota inédita, real y divertida que les haya sucedido, que cobrará vida a través de una recreación cinematográfica de los hechos que estará dirigida por Secun de la Rosa y en la que participarán reconocidos actores a nivel nacional.

Lola Índigo también estará en el programa

Paula Echevarría, evidentemente, no estará sola. Se codeará con otros famosos que lo petan en sus diferentes profesiones. Lola Índigo, Antonio Orozco, Martita de Graná, Julio Iglesias Jr, y Pepe Reina también formarán parte del casting de esta primera temporada de True Story España.

Los famosos de 'True Story España' / Prime Video

Con su fichaje, Lola Índigo volverá a compaginar su carrera discográfica con otra de sus grandes pasiones: la televisión. Hay que recordar que cuando salió de Operación triunfo y empezó a abrirse paso en la industria musical optó por participar en Tu cara me suena. El año pasado volvió al medio como jurado de The Dancer. True Story España es otro pasito más en su carrera como imprescindible de la televisión.