Muere Betty Davis, pionera del funk, a los 77 años

Betty Davis, cantante funk de culto y exesposa de la leyenda del jazz Miles Davis, ha muerto a los 77 años. Con una obra infravalorada que ha ido redescubriéndose con el paso de los años, la artista ha influido a oda una generación de artistas que han venido detrás. Su carrera fue breve pero intensa, y su influencia ha sido determinante en la industria musical.

Casi todo el catálogo musical de Davis se grabó entre 1964 y 1975, pero su impacto ha perdurado en el mundo de la música durante décadas. Comenzó su carrera como modelo, pero pronto empezó a hacer música con su nombre, Betty Mabry. De esa época fue su primer sencillo, Get Ready for Betty, lanzado en 1964. Fue una figura muy influyente en la escena musical de Nueva York a finales de los años 60, cuando se hizo conocida después de escribir la canción Uptown (to Harlem) de los Chambers Brothers.

En 1968 se convirtió en la segunda esposa de Miles Davis. Aunque el matrimonio solo duró un año, a Betty se le atribuye la introducción de Miles a la música rock de la época, lo que marcó el comienzo de la fase de fusión de jazz del trompetista. A pesar de que las grabaciones que Betty hizo con la banda de Miles durante su matrimonio se archivaron, finalmente se lanzaron en su álbum debut homónimo en 1973. Llegarían a sacar dos álbumes más en los años sucesivos.

Betty Davis - They Say I'm Different

Aunque ninguno de los álbumes de funk fue un éxito comercial, Davis ganó seguidores por sus letras cargadas de sexualidad, con canciones como Shut Off the Light y If I'm in Luck I Might Get Picked Up. Sus actitudes sinceras y liberadoras abrieron camino para artistas como Prince y Madonna en la década siguiente.

Después de esta carrera musical, Davis abandonó abruptamente la industria y se mudó a Pittsburgh, donde vivió durante los siguientes 40 años sin hacer música. "Cuando me dijeron que todo había terminado, simplemente lo acepté", dijo Davis al New York Times en una entrevista en 2018. "Y nadie más estaba llamando a mi puerta".

Sin embargo, durante las últimas décadas, la música de Davis ha ido descubriéndose y ganando seguidores, inspirando a una nueva generación de artistas. El renovado interés en el trabajo de Davis dio como resultado una serie de reediciones del sello de archivo Light in the Attic.