La misteriosa novela que David Bowie escribió y nunca vio la luz

A lo largo de su extensa trayectoria, David Bowie demostró que no solo fue un gran cantante que dejó para la posteridad grandes temas, sino que fue u artista multidisciplinar interesado por muchos ámbitos. En los años 70, Bowie viajaba con una auténtica librería: baúles y baúles llenos de libros que incluso le provocaron algunos problemas en las fronteras soviéticas.

El Duque Blanco era un gran lector, con muchos intereses intelectuales, y en una exposición de 2013 se hizo pública la lista de las 100 lecturas más importantes en su vida. No solo se dedicó a la lectura, sino que este interés por las letras le llevó a escribir una novela. Lamentablemente, como todos sabemos, este proyecto de Bowie nunca vio la luz.

La primera incursión del cantante en el mundo de la literatura se produjo en la década de 1970, cuando Bowie decidió darle su propio giro a la categoría de autobiografía al agregar una pizca de ficción. Una época en la que no estaba del todo lúcido, abusaba de las sustancias, una razón más que probable para entender que nunca terminara el proyecto.

Durante una entrevista con Rolling Stone, explicó sus razones para emprender el proceso de escritura. "Todavía no he leído una autobiografía de un rockero que tuviera el mismo grado de presunción y arrogancia que solía tener un disco de rock and roll. Así que he decidido escribir mi autobiografía como una forma de vida", dijo.

David Bowie, en una imagen de 1966. / CA/Redferns

El músico pensaba a lo grande, y pretendía resumir toda su trayectoria en diferentes volúmenes. "Puede ser una serie de libros. Soy tan increíblemente metódico que sería capaz de categorizar cada sección y convertirla en una enciclopedia. ¿Sabes a lo que me refiero? David Bowie como el microcosmos de toda la materia", agregó. En declaraciones a The Word en 2003, Bowie trató de explicar sus planes y admitió que "nunca se completará en mi vida".

Los editores no establecieron una fecha límite estricta y el músico optó por abordar el proyecto a su propio ritmo. Desafortunadamente, como temía, el libro nunca salió a la luz durante su vida, y se desconoce si terminó de escribirlo. "Es tan épico que no estoy seguro de que lo termine alguna vez. Tal vez las notas surjan después de mi muerte", especuló.

Curiosamente, se ha hablado poco o nada sobre esta novela después de su muerte, y tal vez, los herederos de Bowie todavía tienen una última obra maestra con la que sorprender a todos los fans de su obra. Incluso si la novela nunca se completó, estamos seguros de que sus notas serían de un enorme valor creativo.