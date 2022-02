Samsung presenta sus S22 recuperando el espíritu de 'Note' para el 'Ultra'

No ha habido muchas sorpresas. Samsung presentó ayer sus nuevos flagship en un evento que hizo ‘check’ en todas las casillas pero que transcurrió sin intención alguna de revolucionar el mercado.

Vuelven los tres terminales que ya conoces: S22, S22+ y S22 Ultra; la diferencia en la serie en esta hornada tecnológica es que el S22 Ultra se ha hecho con la forma y el espíritu del ya difunto ‘Note’ de Samsung, para distanciarse de sus hermanos pequeños y diferenciarse como terminal Premium.

Así pues, S22 y S22+ serán primos hermanos de sus predecesores; con una forma muy parecida pero con un acabo más fino; con bordes más planos y dejando el plástico para volver al cristal.

Samsung presenta sus nuevos S22

Mismas entrañas para ambos: Snapdragon 8 GEN 1 y el nuevo Exynos (según territorio de venta) y 8Gb de RAM con configuraciones de 128 y 256 Gb de almacenamiento.

Mismas cámaras también; la principal que sube a los 50 MP, la ultra angular y la telefoto.

Las diferencias entre ellos pues, más allá de las 5 pulgadas de diagonal de pantalla que gana el ’plus’, quedan para los más minuciosos: diferentes velocidades de carga (45W vs 25W), algunas mejoras en la conectividad (Ultra ancho de banda y Wifi 6E para el plus) y, por supuesto, diferentes baterías para hacer frente a sus diferentes pantallas (4500 mAh vs 3700 mAh, ambas han sufrido un ligero recorte con respecto a las del año pasado).

Habiendo tenido el privilegio de ‘cacharrear’ con los terminales en la presentación de los mismos en Madrid, decimos sin miedo que cualquiera de ellos es apostar a caballo ganador y que el criterio de elección debería reducirse simplemente al tamaño del teléfono que quieres en tu bolsillo.

Galaxy S22 / Soujiro

Son teléfonos muy ligeros, increíblemente cómodos en el bolsillo, gracias a una ligera reducción de tamaño (no de pantalla) con respecto a sus predecesores y que vuelan en la navegación de las apps, al menos en el corto lapso de tiempo que los tuvimos en las manos.

Luego tenéis el S22 Ultra, relevo espiritual del desaparecido Note de Samsung, que aprovecha su forma para crear una mayor distinción en la gama ‘S’.

El diseño del terminal abandona por completo la figura dibujada para sus hermanos pequeños. Desecha el escalón de las cámaras para crear su propia estructura, completamente integrada en la cubierta trasera de aluminio, recupera los bordes redondeados característicos de los Note y, por primera vez en un Galaxy Ultra, hace hueco para el ‘stylus’ en el mismo chasis del teléfono.

¡Así se vende un móvil! / Samsung

Tendrá el mismo procesador que sus hermanos pequeños (con batería de 5000 mAh), aunque vendrá con hasta 12 Gb de RAM si estás dispuesto a pagarlos y Samsung vuelve a sacar pecho con un modulo de cámaras que quiere reírse de cualquier opción existente en el mercado; con una cámara principal de 108 MP, un gran angular y dos zooms ópticos de 3 y 10 aumentos.

Galaxy S22 Ultra / Soujiro

En las manos, este S22 Ultra es un teléfono grande pero cómodo, imponente y elegante, tanto en términos de diseño y color como de acabado con el nuevo Gorilla Glass que recubre toda su forma y con un aroma a ‘premium’ como pocos se pueden encontrar.

Os daremos más información y mejores impresiones cuando tengamos la oportunidad de ponerles las manos encima con algo más de detenimiento.