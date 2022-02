Auronplay e Ibai Llanos stremean juntos y se disparan los rumores sobre la unión del catalán a Koi

Ha habido crossover en Twitch. Ibai Llanos se ha colado en el set de Auronplay y las redes han ardido. El streamer vasco apareció el pasado martes en un directo de la plataforma de Amazon que inició el creador de contenido que vive en Andorra, y desde entonces los rumores sobre una posible incorporación de Auronplay a Koi, el equipo de esports que Ibai y Piqué fundaron hace unos meses, no han dejado de circular entre sus fans.

Ibai Llanos, según recogen los medios especializados en gaming, aseguró encontrarse en Andorra por "una reunión de negocios" y esto hizo saltar las alarmas. Él y Auronplay llevan semanas lanzándose indirectas en sus streams y a través de las redes que apuntan hacia una posible incorporación del catalán a Koi. Eso sí, el streamer que empezó en YouTube siempre ha sostenido que él podría ser inversionista del club.

"Yo de influencer de Koi no me veo eh... no me veo grabando videos para Koi, la verdad. Claro.. yo ya estoy viejo ya para eso", sostuvo Auronplay a finales de 2021 en respuesta a una pregunta que le lanzaron sus seguidores de Twitch.

El streamer sí se mostró a favor de inyectar capital a Koi. "Ibai, yo meto pasta en Koi. Yo meto pasta y no hay ningún problea. Pero no sé... te iba a pedir algo a cambio, pero no sé ni qué pedirte. Ebay, hablamos... o como dice Piqué, 'parlem'", aseguró al respecto en un stream.

Una gran amistad que podría acabar en negocios

Ibai Llanos y Auronplay mantienen una gran amistad que ninguno de ellos esconde. De hecho, antes de la cita del martes lo streamers ya habían hecho directos juntos para jugar al Cash Royale e incluso han llegado a bromear públicamente el uno sobre el otro.

Esta tarde en Twitch por primera y última vez jugaremos Auron y yo juntos 2 contra 2 al Clash Royale.



Se viene tarde de Clash Royale champán. No busquéis partida, os va a tocar contra nosotros. pic.twitter.com/YZ3KcN9cwm — Ibai (@IbaiLlanos) January 29, 2022

Pero ¿pasará esta amistad de ser una relación únicamente afectiva a dar el paso hacia los negocios? Habrá que esperar para verlo, aunque no sería nada extraño ya que Ibai Llanos suele rodearse de sus amigos en todos los proyectos en los que trabaja.