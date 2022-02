Los Sims 4 han decidido no lanzar su última expansión en Rusia por un buen motivo

Millones de jugadores y jugadoras de todo el mundo llevan años enganchados a Los Sims. El juego de EA Games, que nos permite construir nuestra casa de ensueños y llevar la vida que queremos, continúa sacando expansiones y packs de contenidos para su cuarta entrega.

Sin ir más lejos, este mismo miércoles, 10 de febrero, EA Games ha anunciado el último pack de contenidos que va a sacar para el videojuego. Se trata de Los Sims 4: Sí quiero, una expansión en la que los jugadores y jugadoras tienen la oportunidad de planear su boda de ensueños. Además, de la pedida de mano y de la fiesta de anuncio de compromiso.

Aunque el pack de contenido se estrena el próximo 17 de febrero, EA Games ya ha lanzado el tráiler del juego. Lo ha hecho mostrando la historia de amor entre dos amigas que terminan pasando por el altar.

Esta mini historia de tres minutos que ha utilizado la compañía de videojuegos estadounidense para promocionar este nuevo contenido no ha hecho gracia en Rusia. Y es que las políticas lgtbifóbicas del país no han visto con buenos ojos este pack de contenidos debido al tráiler. De este modo, el equipo de Los Sims ha decidido no lanzar este pack en Rusia.

Los Sims 4 ¡Sí, Quiero!: tráiler de presentación oficial

Ha sido a través de una carta oficial donde han anunciado la decisión: “Ayer os presentamos el pack de contenido Los Sims™ 4 ¡Sí, Quiero! y, con él, a Dominique y Camille, una pareja cuyo amor no conoce límites. Hoy queremos explicaros la decisión que hemos tomado de no lanzar este pack en Rusia”

La carta continúa explicando que durante años han visto como millones de jugadores contaban sus propias historias de amor con sus sims. Historias de todo tipo. De este modo, el equipo del videojuego ha querido reflejar las experiencias vividas por muchas personas de su cominidad y de su propio equipo con los personajes de Cam y Dom.

Desgraciadamente, todavía existen países donde la historia de amor entre las dos chicas no está bien vista.

Los valores de la empresa

A pesar de que sabían que contando esta historia se arriesgaban a provocar el rechazo de algunas comunidades, el equipo de Los Sims ha seguido adelante: “Restringir la historia de Cam y Dom implicaba comprometer los valores por los que nos regimos. Tenemos un compromiso con la libertad de cada cual para ser quien es, amar a quien ame y contar las historias que quiera contar”.

Estos valores han hecho que el equipo de EA Games decida no sacar el juego en Rusia, ya que historias como las de Dominique y Camille no deben ser censuradas: “Razón por la cual hemos tomado la decisión de renunciar al lanzamiento de ¡Sí, Quiero! donde nuestra narrativa requiriese cambios a causa de las leyes federales. Por desgracia, esto significa que las personas que pertenecen a la comunidad de Los Sims™ en Rusia no podrán comprar este pack de contenido.”

Para terminar, el equipo de Los Sims ha querido agradecer a todos sus seguidores y seguidoras por apoyar siempre sus videojuegos.