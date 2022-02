Tom Holland nos responde: ¿Qué se sabe de ‘Spider-Man 4’? ¿Apoyaría un ‘TASM 3’ con Andrew Garfield al frente?

Tom Holland, además de Spider-Man, tiene ahora otro personaje mítico que sumar a su carrera, Nathan Drake. El británico es ahora el protagonista de la adaptación cinematográfica de Uncharted, el videojuego de ladrones que triunfa para PlayStation, aunque después de lo visto en Spider-Man: No Way Home es difícil cambiar el chip.

Más allá de su nueva película de aventuras, por la que visitó Barcelona y Madrid con motivo de promocionarla, en LOS40 no hemos querido perder oportunidad de preguntarle sobre lo más comentado últimamente sobre el futuro de Spidey. ¿Y quién mejor que Holland para hablar de ello?

La primera pregunta era obligada: aunque no hace ni dos meses del estreno de la tercera parte del trepamuros en Marvel Studios, se sabe que el propio Holland ya ha tenido las primeras conversaciones con Sony sobre la continuación. Se planea que el estudio hará otra nueva trilogía para el superhéroe, y viendo el final de No Way Home, el planteamiento promete ser de lo más interesante.

Aunque intentamos que el actor nos contase algo -por mínimo que fuese-, o incluso nos dijese algún deseo o voluntad que ver en la cuarta parte; el actor aclaró que las conversaciones se encontraban en un estado muy primario y apenas se podía contar nada sólido. Eso sí, nos recalcó lo dicho a medios internacionales: sus planes a largo plazo interpretando a Peter Parker pasan porque en unos 5 años ya haya una Spider-Gwen, un Miles Morales u otro héroe o heroína más joven que merezca el papel para tomarle el testigo.

Sobre Andrew Garfield volviendo a The Amazing Spider-Man 3

Después de ver al actor compartir plano con los otros dos Spideys del cine, los proyectos que se quedaron por el camino han vuelto a ponerse en el foco de los fans. Si el Spider-Man 4 de Tobey Maguire queda muy lejos en el tiempo, el que sí que se han tomado más en serio los fans es el The Amazing Spider-Man 3 de Andrew Garfield.

La tercera parte de la saga dirigida por Marc Webb terminó abruptamente tras su segunda entrega, en un punto en el que Peter Parker perdía a su novia y los Seis Siniestros empezaban a surgir en su universo. Sin embargo, llegó el acuerdo entre Sony y Marvel para incluir a otro Spider-Man en el MCU -ahí llegaría el turno de Holland-, y los planes de la trilogía de Andrew se cancelarían de golpe.

Ahora que el multiverso es una realidad, la audiencia no para de pedir públicamente que se retome el proyecto. Las posibilidades son ilimitadas, y parecen contar con el apoyo del público… Pero, ¿y de Tom Holland? A nuestra pregunta al respecto el actor no se pudo mostrar más emocionado, y de hecho, se posicionó como partidario de una nueva película de su colega con las mallas rojas.

