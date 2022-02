5 razones para ver ‘Uncharted’: una adaptación frenética con un Tom Holland que aprueba con nota

Después de muchos años, Uncharted ya está en cines. Su camino hacia la gran pantalla ha sido una aventura en sí misma -más allá de la que muestra en su trama-, pues han pasado varios años desde que la idea se puso sobre la mesa hasta que por fin forma parte de las carteleras de todo el mundo. Pero Nathan Drake ya tiene su primera película.

Las cosas desde ese proyecto inicial han cambiado radicalmente: la trama es totalmente distinta a lo que se podía imaginar, y con ella, el protagonista lo encarna el mismísimo Tom Holland. El nuevo blockbuster palomitero protagonizado por el británico es puro entretenimiento, y en LOS40 te damos 5 razones por las que no te lo deberías perder:

1. Fiel a la esencia…

… pero no al videojuego. Y eso no tiene por qué ser algo malo. Tanto el director como Tom Holland nos contaron que la diferencia con la historia de PlayStation es tan notable porque buscaban ofrecerle a los fans algo que no hubiesen visto nunca. Y la verdad es que funciona.

Respetan las escenas frenéticas vistas en el juego, aunque con una premisa totalmente distinta: el joven Nathan Drake -de 25 años-, va en búsqueda del gran tesoro de Magallanes; y lo hará con la ayuda de Sully y Chloe. Eso sí, aunque la trama sea diferente, la acción, los enigmas y las aventuras se mantienen intactas. Aunque sin el mando con dos joysticks de por medio.

2. Señoras y señores: Tom Holland

Fueron muchos los que criticaron la película al ver que el que se haría cargo del papel sería el británico. Sus razones no eran descabelladas: querían un actor más maduro para el papel -la opción de Nathan Fillion o del mismo Mark Wahlberg, como se barajó, parecían idóneas-, o bien más desconocido.

Gran parte de los que cuestionaron la decisión enseguida temieron por ver a Spider-Man en todo el metraje, aunque afortunadamente no es el caso. La madurez del personaje -Peter Parker tiene 17 años frente al cuarto de siglo de Drake- es evidente en toda la trama, además de que su universo dista mucho del de Marvel Studios. Holland vuelve a brindar una interpretación correcta a la causa, y se corona como un correcto Nathan Drake.

Sophie Ali, Mark Wahlberg y Tom Holland en una de las escenas de 'Uncharted'. / Sony Pictures

3. Los (buenos) clichés

Que Uncharted busca ocupar su lugar en el cine de aventuras como lo hizo Indiana Jones o Tomb Raider no es ningún secreto, y de hecho se vale de muchos de los clichés del género para lograrlo. Sin embargo, saben exprimirlos a la perfección para que no chirríen, además de potenciarlos en el momento perfecto.

La acción, el leitmotiv pintoresco de sus villanos y sus múltiples localizaciones alrededor del mundo son clave para que la película termine siendo trepidante y dinámica. Además, el hecho de viajar por el mundo en la ficción es, según su director, algo muy liberador tras dos años de pandemia.

4. Spain is different

Pero precisamente una localización de éstas, en concreto España, es otro de los puntos claves de la película. Tom Holland no solo se baña en la fiesta de Montjuic, salta por los tejados de Barcelona y entra en la Catedral del Mar; sino que además grabó hace dos veranos en Alicante para sus escenas en Filipinas.

Nuestro país está tremendamente presente en la película, ya sea por los escenarios o por la historia implícita en los tesoros. Además, el papel clave de Antonio Banderas le pone el broche de oro.

5. El principio de algo grande

Cualquiera que conozca el videojuego sabrá que Uncharted no es una aventura que se pueda contar en una sola entrega. Por ello, no es muy complicado ver que desde el principio de la película hay claves que dejan claro que los planes de la franquicia están por seguir explorando las aventuras de Sully y Nate.

Que Holland interprete a un protagonista más joven de lo que se ve en los juegos ya es indicativo de que la cosa no ha hecho más que empezar, por lo que vale la pena darle la oportunidad de seguir de cerca el fenómeno.